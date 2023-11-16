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飛踹、甩棒狂揍…高中生教室霸凌同學

新竹市又傳私校高中生打架霸凌圍毆事件，校方稱已啟動校安通報。 （圖經馬賽克、變色處理，記者洪美秀翻攝）

新竹市又傳私校高中生打架霸凌圍毆事件，校方稱已啟動校安通報。 （圖經馬賽克、變色處理，記者洪美秀翻攝）

2023/11/16 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市某私立高中再傳校園鬥毆打架及霸凌事件，網路流出兩段影片，內容是學生在教室內的毆打案件，據了解，這是發生在上週四某高中教室，影片中男學生持塑膠棒猛打少年十多下，甚至狠踢腹部。校方表示，已啟動校安通報進行輔導，初步了解是因雙方交易商品糾紛，學校已請家長到校協商，並召開過三次會議，目前學生已輔導安置。

校方啟動校安通報、輔導

這起校園衝突事件影片在網路瘋傳，影片中，兩名學生先是面對談話，緊接著手持塑膠棒的學生，突然狂揍對方多下，並飛踢對方腹部，被打少年接連挨好幾下後，不滿的手叉腰站著，隨後脫下外套，圍觀助勢者還喊：「揍下去的啦！」

原先施暴的學生再度拿著塑膠棒連毆八下，被打少年以手阻擋，並抓住飛踢過來的腳，影片最後是多名男學生手持塑膠棒往前衝，場面混亂。一旁學生鼓噪叫好並未勸架，長達數分鐘的影片，都未見師長出面處理。

對疑似霸凌及鬥毆打架的影片流出，市府教育處表示，此個案因屬私校，基本上隸屬中央，會由校外會處理，但教育處仍掌握並確認校方已啟動校安通報機制，亦與校外會聯繫，並請輔諮中心協助了解。

校方表示，學務處與班導師已與各學生家長聯繫，並對學生展開輔導，已請涉及事件四名學生的家長到校晤談，並啟動輔導安置。

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