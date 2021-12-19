竹市喝好水公投過關 林智堅︰將展開修法

新竹市長林智堅昨天一早就前往投開票所投下公投票。 （記者洪美秀攝）

2021/12/19 05:30

全國性公投 投票率43.42％ 四案同意票數都超過不同意票數

〔記者洪美秀／竹市報導〕昨天全國性公投，新竹市選委會統計開票結果，具投票權人數共三十六萬一千三百五十三人，投票人數為十五萬六千八百八十八人，投票率四十三．四二％。公投四案的同意票數全部都超過不同意票數，不同於全國總結果。首次地方性公投訂定廢污水管理自治條例案，以壓倒性的同意票數過關；市長林智堅表示，市府將依據公投結果展開後續相關修法程序。

林智堅對全國性公投結果表示，感謝每位投票的國人，一起完成台灣民主史上里程碑，國人做出的決定，讓台灣的能源轉型、國際經貿關係和民主深化，都往更好的方向邁進，更讓自由自信的台灣，走向世界的舞台。

對於地方性公投結果，林智堅說，他是提案連署人，支持公投喝好水主張，市民已透過民主方式展現新竹人共同的期待，市府會啟動相關修法程序，持續守護市民飲水安全。

國民黨新竹市黨部主委、市議會議長許修睿對新竹市全國性公投結果感到寬慰，但全國總票數，四大公投都未過關，令人遺憾，認為這是在民進黨操作下演變成政黨對決所致，國民黨會深自檢討。

據新竹市選委會統計，第十七案重啟核四︰同意票數為八萬一千四百四十七票，不同意票數為七萬三千五百二十四票；第十八案反萊豬進口︰同意票數為八萬四千一百四十票，不同意票數為七萬零八百票。

第十九案公投綁大選︰同意票數為八萬五千七百四十六票，不同意票數為六萬九千三百一十四票；第二十案保護大潭藻礁︰同意票數為八萬三千四百四十三票，不同意票數為七萬一千二百五十二票。

地方性公投 同意票佔八成五

地方性公投訂定廢污水管理自治條例，具投票權人數共三十五萬七千零八十三人，投票人數為十五萬四千九百二十三人，投票率四十三．三九％。同意票數為十三萬一千八百一十六票，不同意票數為一萬九千五百八十一票。除一名婦人未將選票投入票匭，帶出投開票所外，投、開票作業順利。

台灣乾淨水行動聯盟對公投過關感謝市民支持，期待市府能重視民意，趕緊制定廢污水管理自治條例；時代力量市議會黨團呼籲市府應於三個月內研擬廢污水管理自治條例送議會審議。

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