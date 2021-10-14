竹市建華國中「 薰衣草跑道」好療癒

市長林智堅（左）檢視跑道旁的細小雨溝，不僅可排水，還可保護學生運動時不會卡到。（記者洪美秀攝）

2021/10/14 05:30

新校園運動 籃球場、排球場也重鋪 林智堅︰讓孩子有更好的運動空間

〔記者洪美秀／竹市報導〕夢幻紫色薰衣草好療癒！新竹市建華國中改造校園，由周衍均建築師事務所設計打造全台首座「薰衣草跑道」，是市府推動新校園運動以來最大規模的運動場地整修，昨天啟用。

老舊PU跑道 換成合成橡膠

為何大膽選用「薰衣草紫」作為跑道顏色，校長黃信騰說，經過討論大家都喜歡紫色，因為紫色讓人聯想到薰衣草，而薰衣草有放鬆、療癒的感覺，希望孩子們舒服地在操場運動，等到疫情更穩定後，歡迎社區居民到學校的「薰衣草跑道」散步、運動。

新竹市長林智堅表示「今日我們形塑建築、日後建築塑造我們」，這項工程不只整修操場，也重整周邊停車空間與動線，人車分流，嘉惠鄰里，也讓孩子有更好的運動空間，後續還有校舍重建，希望透過新校園運動，讓孩子對美感有深刻體驗，培養更好的學習力。

拆封閉式圍牆 整合停車空間

建築師周衍均表示，原先200公尺運動場內移，更新為專業運動場地，將老舊PU跑道換成合成橡膠，並重新鋪設籃球場、排球場及網球場，也增設草坡形成自然擋球屏障。此外還進行停車空間的整合，提供安全的通學步道，並將封閉式圍牆拆除，打造通透空間。

黃信騰說，20年前來到新竹，建華國中是任職的第1所學校，感謝市長推動新校園運動，帶給學校很多養分，希望藉由跑道與運動場的改建，讓學生們培養運動好習慣。

排球隊的學生分享使用心得說，原本排球場地板是柏油鋪面，重新鋪過的地板更好用、好跳，忍不住想大展身手；老師們說，在新操場運動更安全，發起每週3次到操場運動。

市府教育處表示，建華國中師生650人，今年1月配合校園後方新建校舍工程啟動，市府編列3298萬元改建200公尺跑道、6座籃球場、2座排球場（網球場共用）、1個跳遠沙坑，並拆除封閉式老舊圍牆與重新規劃停車空間，綠覆面積從13%提高到30%。

新竹市建華國中校園大改造，有全台第一座「薰衣草跑道」。（記者洪美秀攝）

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