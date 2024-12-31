宣明智：國人每年被騙掉鴻海整年淨利超過1400億

竹科大老宣明智表示，國人每年被騙掉鴻海整年淨利超過1400億！（記者蔡彰盛攝）

2024/12/31 11:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科大老宣明智表示，根據警政署統計，每月國人遭詐欺財損高達130億元，每天大約4億多元，而鴻海是擁有九十萬員工的台灣最大企業，去年淨利為1421億元，大約是國人每年被詐騙金額的總和，治安機關如果再不採取行動，許多人等於是在替詐騙集團打工。

台灣詐騙猖獗，詐騙案已超過毒品和公共危險罪，躍居收案量最大的罪名。新竹市警方針對9至11月期間詐騙案件統計分析，「科技業」已成為受害最為嚴重的職業群體之一，財損達1億8000多萬元；對此，警方今成立科技打詐隊 ，並邀來宣捷集團創辦人宣明智等人，研議成立基金規畫，宣明智也呼籲，業界應從資訊共享、技術支持、教育訓練、基金籌設等面向積極推動反詐行動。

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新竹市警局局長邱紹洲今召開「新竹科技打詐記者會」，加強對科技業的詐騙防範工作，藉由科技業號召，研議成立基金規畫，給予獎金鼓勵打詐執法員警、編列經費提升科技緝詐工具，如虛擬貨幣金流分析軟體等、對協助攔阻詐騙的金融機構、超商店員等進行獎勵、舉辦防詐講座、發放識詐文宣，讓更多民眾參與反詐騙行動。

邱紹洲指出，9至11月竹市警方受理1363件詐騙案件中，科技業（含工程師）的受害件數228件佔16.73%（僅次於服務業264件佔19.37%），惟財損金額是所有職業群體中最高，達到1億8375萬元，占總財損的22.76%。特別是在涉及百萬、千萬以上財損的案件中，科技業所占比例最大，達到23.64%，平均每案財損金額高達481萬餘元。

另外，科技業普遍有高學歷及內斂特質，恐存有遭詐未報案、不認為遭詐或正在被詐騙中等潛在黑數，實際遭詐騙案件恐遠超警方統計數據。為此，警方將持續加強對科技業的詐騙防範宣導，讓科技業界及員工產生共鳴，提高警覺，減少遭詐風險。

宣明智指出，政府已於日前公布施行「打詐新四法」，明定在金融、電信及數位經濟等機關應負起的義務與責任，因此防範詐騙並非單憑警政力量就能達成，極需要政府、企業和社會各界的協作，透過基金籌設及其運作，希望用於支持執法人員打擊詐騙、提升科技打詐工具、獎勵協助防範詐騙的民間企業及加強識詐宣導等活動。

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