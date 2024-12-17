竹市關埔居民怨慈雲路與埔頂二路走路2分鐘距離 開車塞20分鐘

新竹市慈雲路與埔頂二路今天因有車禍事故，關埔地區住戶抱怨走路2分鐘距離，開車20分鐘還塞在車陣，塞車塞到懷疑人生。（照片取自網路貼文）

2024/12/17 15:23

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市慈雲路是進竹科園區的主要道路之一，而關埔地區因大樓林立，在地居民今天再度抱怨慈雲路與埔頂二路及埔頂三路等路口，每天都上演塞車塞到懷疑人生的交通黑暗期場景，除附近有污水下水道工程及慈祥路道路開闢工程和空橋圍籬工程，今天又發生擦撞車禍，導致住在慈雲路與埔頂二路和三路巷內的社區住戶開出家門就塞車，走路2分鐘的距離就塞了20分鐘，每次綠燈只夠2輛車通過，然後就是等到懷疑人生的紅燈，讓住戶爆氣住在關埔就像住在鳥籠般，踏出家門就塞車。

住在慈雲路周邊的關埔地區住戶幾乎天天抱怨開車出門就是塞車災難的開始，脾氣再好的人都無法忍受慈雲路天天塞車及幾乎任何時段都會塞車的狀況，今天上午8點多要出埔頂二路家門，卻因慈雲路塞車回堵到埔頂二路及埔頂三路等巷內路口，光是走路2分鐘的距離花了20分鐘還到不了慈雲路，一出家門就塞車，讓住戶抱怨居住品質太糟。

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附近住戶稱慈雲路是進竹科的主要道路之一，慈雲路周邊的大樓住戶幾乎都已蓋好，且都是24層以上的超高樓層大型社區，近期又因進行污水下水道工程及慈祥路道路開闢工程，再加上關埔慈雲路與埔頂三路首座空橋已圍起圍籬，整個關埔地區根本就是交通地雷區。

市府表示，今天是因慈雲路有車禍事故才導致塞車狀況較嚴重，經排除後，大約中午車流就已紓解，有關工程施工，則都是既定的工程，並沒有特別增加工程。

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