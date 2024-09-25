邱臣遠又要出國！竹市綠營民代批放任市政百廢待舉 個人玩好玩滿

新竹市代理市長邱臣遠本週末又要出國，代理市長兩個月已出國多次，竹市綠營民代批根本是放任市政百廢待舉，個人玩好玩滿。（資料照）

2024/09/25 15:24

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市代理市長邱臣遠預計本週六（28日）參加祭孔典禮後就要快馬加鞭搭機飛往日本，展開2天的日本之行，據傳此次到日本是要簽署MOU，但相關內容市府並未透露，且是使用旅費方式核銷，民進黨市議員楊玲宜批邱臣遠從7月底代理市長後，先是私人行程出國玩，接著又在隔月安排公務行程出訪韓國，代理市政工作才2個月，就已出國超過3次，延續停職中的高虹安施政態度，除放任市政百廢待舉，更是飛好飛滿、玩好玩滿。

市府表示，此次與交通部觀光署及台灣觀光協會參加2024日本旅展，目的是向全球旅客介紹竹市的城市魅力。日本熊本縣八代市長中村博生提議在旅展台灣館簽訂新竹市與八代市的友好交流協定，希望由首長對首長，因此由代理市長邱臣遠親自簽署協定。至於相關出國行程安排均依規辦理，目的是希望讓世界看見台灣、看見新竹市。

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楊玲宜批，從高虹安到邱臣遠都是一貫態度，就是放任市政百廢待舉，除就近入學跳票、關埔慈雲空橋該動工卻未動工、棒球場啟用遙遙無期，現在的校園校舍或通學步道等開工都是沿用前朝所爭取的前瞻基礎建設經費與規劃設計，可說是不斷啃食市政老本。

楊玲宜說，今年4月時任副市長的邱臣遠就飛了趟越南河內，參加世界台灣商會聯合總會，當時高虹安隔週也飛到越南峴港參加義消旅遊行程，美其名要招商，卻看不到對竹市有任何具體經濟發展的成果。她奉勸邱臣遠應專注於市政上，無論是基礎建設工程之推進抑或是市政政策落實，都遠比花大錢買宣傳行銷、作譁眾取寵、虛有其表、不願腳踏實地耕耘竹市這片土地來得有意義。

民進黨市議員曾資程也批，簽署MOU根本無實質效用，邱臣遠想出國玩是真的，這樣的MOU對城市治理及發展毫無助益，如今市政工作繁複，專注市政才是代理市長該做的事。

民進黨市議員劉彥伶說，邱臣遠是當代理市長，不是當業務，才代理2個月就出國多次，如此頻繁令人瞠目結舌，更對市政毫無助益。

民進黨市議員林盈徹也批，邱臣遠代理市長後變本加厲卯起來請假出國，從家庭旅遊到公務出訪都有，完全棄市政與市民不顧，更無能力解決教育、交通、治安問題，只成為網紅代理市長。

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