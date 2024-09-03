遏止中企惡意挖角竊台灣高科技機密 竹檢搜索21處、傳喚39人次

遏止中資企業惡意挖角竊我高科技機密技術，竹檢搜索21處、傳喚39人次。（新竹地檢署提供）

2024/09/03 10:45

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹地檢署今天宣布近期掌握有中資企業涉嫌透過惡意挖角，鎖定新竹科學園區內的高端半導體設備、第3類半導體及集成集成電路知識產權（IP）產品等關鍵技術人才，藉此竊取我國高科技的機密技術，因此指揮台北、新北、台中市調處以及新竹縣調站，在全台搜索21個涉案據點，傳喚偵訊39人次。

新竹地檢署今天表示，竹科是我國最為重要、歷史最悠久的科學園區，依據行政院統計資料，近年每年產值已達新台幣1兆元以上，園區核准廠商家數超過600家，整體就業人數超過16萬人，成功帶動了國內的經濟成長，並持續不斷引進國內外旗艦級的創新公司，台灣的半導體、IC設計以及光電產業也都展現出台灣科技產業發展的雄厚實力，進而提昇我國國際地位。

然而8家中資企業中國深圳市南方硅谷半導體（股）公司、上海新相微電子（股）公司、南京齊芯半導體有限公司、中國竹間智能科技（上海）有限公司、同方股份有限公司、成都銳成芯微科技股份有限公司、中國北方華創微電子裝備有限公司、以及中國上海瀚薪科技有限公司涉嫌惡意挖角我國高科技人才，以竊取我國的機密技術。

其中連3年登上中國電子信息競爭力百強企業的北方華創微電子裝備有限公司，主要客戶為中芯國際集團、長江存儲科技有限責任公司等中國半導體國家隊的高端半導體設備製造商，分別透過在台辦事處或台資企業，在台挖角半導體相關設備工程師。

而中國上海瀚薪科技有限公司接受「中國國家集成電路大基金」的子基金，跟中國財政部中小企業發展基金入股投資，透過境外空殼公司迂迴將資金引入台灣，在台從事第3類半導體功率元件研發並挖角相關工程師。

檢調表示，由於該公司係以碳化矽做為其第3類半導體材料，具高效率及功率密度，能運用於車用二極體、5G、衛星通訊功率放大器、新能源電力控制系統相關產業，該等技術人才若遭陸企挖角，將衝擊我產業競爭力。

至於中國同方股份有限公司則是由中國國有企業中核集團控股，是中國從事軍工、核電、核燃料、核應用技術的大型中央企業，也是中國最大核電站工程及營運公司。

中國同方股份有限公司跨足資訊科技、能源與環境2大產業，以「假台資、真陸資」手法在台成立公司，並挖角我設計研發團隊近百人，企圖取得相關技術。

另一個中國成都銳成芯微科技股份有限公司是集成電路知識產權（IP）產品設計及應用供應商，是中國唯一可提供全套超低功耗物聯網模擬IP解決方案的企業。

檢調掌握該公司先以「假僑外資、真陸資」方式，在台設立辦事處，後為規避查緝，遂要求在台員工將其健保轉投保至工會、公所或依附配偶投保，藉此掩飾非法在台從事業務行為。

新竹地檢署表示，今年8月19日到30日，跟台北、新北、士林3個地檢署同步，出動多名檢察官分別指揮台北市調查處、新北市調查處、台中市調查處、新竹縣調查站等展開搜索和偵辦，光是新竹地區就搜索了21處所、訊問相關涉案人員39人次；全國總共實際搜索30處、傳喚到案65人次。

初步調查發現，前述中國公司透過隱藏其背景的投資策略，利用高薪挖角科學園區的頂尖科技人才，非法獲取我國高端半導體設備、第3類半導體及集成集成電路知識產權（IP）產品等關鍵技術，所幸經緊急發動搜索後已經及時查獲。

遏止中資企業惡意挖角竊我高科技機密技術，竹檢搜索21處、傳喚39人次。（新竹地檢署提供）

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