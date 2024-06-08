千甲空品區成功復育獨角仙 曾資程：林智堅爭取建設留給市民的資產

新竹市頭前溪千甲空品區種植光蠟樹，成功復育獨角仙，市議員曾資程歡迎市民端午連假來探索觀察。（記者洪美秀攝）

2024/06/08 16:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市頭前溪左岸千甲空品區獨角仙報到了。市議員曾資程說，很多千甲里鄉親興奮傳來發現獨角仙的照片和影片說，種植光蠟樹讓獨角仙復育成功。

曾資程說，當年前市長林智堅爭取中央前瞻基礎建設經費，整理10餘公里的頭前溪左岸成果豐碩，各項公共設施漸趨完善、生態復育多樣豐富，不管假日或平常時間，都吸引相當多的人前往休憩。

他說，好的建設會留下來讓市民享用，是留給市民最大的資產，這幾年左岸建設成為居民最佳的休閒場地，讓市民很有感。

曾資程也說，住在周邊的居民特別有感，常戲稱是住在水岸第一排的有錢人，擁有這些水岸美景和設施及空氣，還不用繳稅金。

曾資程說，他到千甲空品區現場觀察，分享給帶著孩子在跑步的朋友，看到父子開心興奮的表情，那種溫馨的畫面，讓人感到很療癒，還有外國朋友在遛狗，趕緊指著樹上滿滿的獨角仙告訴她，哇的一聲，拿起手機捕捉這難得的畫面。

他說，獨樂樂不如眾樂樂，希望端午連假期間，大家可以帶著孩子來到這裡，在最天然的自然環境，進行生態教育課程，但還是要不厭其煩的提醒大家，靜靜的觀察不要擾動它，也不要把它帶回家，留給後到朋友也能看到獨角仙，這會是給小孩子最好的身教。

新竹市頭前溪的千甲空品區種植光蠟樹後，成功復育獨角仙，如今是獨角仙盛行期，市議員曾資程歡迎市民端午連假來探索觀察。（記者洪美秀攝）

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