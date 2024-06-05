竹市道路坑洞致老翁摔車亡 市府：元兇查到了！

圖為案發地點路面修復前凹陷情形。（市府提供）

2024/06/05 22:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市78歲吳姓老翁4月25日騎車行經竹市中華路二段349號前，因道路坑洞摔車且頭部著地送醫不治，家屬泣訴道路下陷殺人。市長高虹安今晚發出聲明沉痛表示，謹代表市府向家屬表達最深切的慰問和哀悼，並要求工務處釐清路面下陷原因，全力協助家屬聲請國家賠償等相關事宜。

新竹市府工務處表示，市府巡查人員當天上午11點41分即巡查到中華路二段349號前有路面下陷情形，並於4分鐘後通知施工廠商排定時間進場改善，但不幸於當天下午2點16分發生吳男騎機車自摔事件，經目測坑洞下陷面積大約數平方公尺，工程人員已在5月3日進行填補，並持續觀察路面狀況。

由於現場仍有持續下陷情形，為避免道路持續下陷危及用路人安全，市府邀集各管線單位於5月27日進場開挖，確認下陷部分為國土署代辦污水下水道工程，尚未完成推進作業所遺留之工作井，工作井內鋼環將水束留住，導致下方土層積水無足夠承載力，產生路面下陷情形。

工務處說明，因道路塌陷發生事故地點係為102至104年國土署代辦污水下水道工程計畫所遺留下來的工作井，故立委林國成4日邀集內政部國土署、下水道分署及竹市府研商釐清道路下陷問題，責成相關單位盡速彙整污水下水道施工及道路刨鋪、巡檢相關資料，並要求相關單位務必盡最大善意，協助受害家屬。

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