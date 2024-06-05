為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新竹市

竹市道路坑洞致老翁摔車亡 市府：元兇查到了！

圖為案發地點路面修復前凹陷情形。（市府提供）

圖為案發地點路面修復前凹陷情形。（市府提供）

2024/06/05 22:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市78歲吳姓老翁4月25日騎車行經竹市中華路二段349號前，因道路坑洞摔車且頭部著地送醫不治，家屬泣訴道路下陷殺人。市長高虹安今晚發出聲明沉痛表示，謹代表市府向家屬表達最深切的慰問和哀悼，並要求工務處釐清路面下陷原因，全力協助家屬聲請國家賠償等相關事宜。

新竹市府工務處表示，市府巡查人員當天上午11點41分即巡查到中華路二段349號前有路面下陷情形，並於4分鐘後通知施工廠商排定時間進場改善，但不幸於當天下午2點16分發生吳男騎機車自摔事件，經目測坑洞下陷面積大約數平方公尺，工程人員已在5月3日進行填補，並持續觀察路面狀況。

由於現場仍有持續下陷情形，為避免道路持續下陷危及用路人安全，市府邀集各管線單位於5月27日進場開挖，確認下陷部分為國土署代辦污水下水道工程，尚未完成推進作業所遺留之工作井，工作井內鋼環將水束留住，導致下方土層積水無足夠承載力，產生路面下陷情形。

工務處說明，因道路塌陷發生事故地點係為102至104年國土署代辦污水下水道工程計畫所遺留下來的工作井，故立委林國成4日邀集內政部國土署、下水道分署及竹市府研商釐清道路下陷問題，責成相關單位盡速彙整污水下水道施工及道路刨鋪、巡檢相關資料，並要求相關單位務必盡最大善意，協助受害家屬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
竹市翁騎機車摔車亡 家屬批道路凹凸不平殺人將提國賠
2024/05/21 17:00

竹市翁騎機車摔車亡 家屬批道路凹凸不平殺人將提國賠
挖路未清乾淨害女作業員摔斷門牙 竹科管理局國賠25萬
2024/01/20 20:38

挖路未清乾淨害女作業員摔斷門牙 竹科管理局國賠25萬

CHIMEI奇美家電 蟬聯信譽品牌雙金榮耀
坑洞害工程師摔癱 基隆市府賠償967萬、廠商被判付一半
2022/01/18 12:58

坑洞害工程師摔癱 基隆市府賠償967萬、廠商被判付一半
路面長「青苔」害摔車骨折 獲國賠8萬慰撫金
2023/10/27 16:08

路面長「青苔」害摔車骨折 獲國賠8萬慰撫金

碳佐誠品來了！台南南區超級黑馬
新竹市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播