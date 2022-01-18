坑洞害工程師摔癱 基隆市府賠償967萬、廠商被判付一半

基隆市政府舉辦鐵人三項比賽，未注意路面狀況，害英業達蔡姓高級工程師摔車，雙腿癱瘓。（資料照）

2022/01/18 12:58

〔記者吳政峰／台北報導〕基隆市政府2014年委託鐵人三項協會辦理鐵人三項競賽，卻未注意路面有坑洞，害參賽的英業達蔡姓高級工程師摔癱雙腳，判賠蔡男與其子女967萬餘元。基市府支付後，轉向協會求償，高等法院18日判協會應支付一半、即483萬7481元，可上訴。

現年51歲的蔡男，當時騎自行車經過湖海路2.6公里，驚見前方有個長50公分、寬40公分、深4公分的大坑洞，閃避不及，當場摔車，送醫急救後雖撿回一命，但雙腿癱瘓。蔡男質疑基市府未維護賽道安全，與一對未成年子女共向法院聲請國賠千萬元，獲償967萬4963元確定。

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基市府2020年賠償後，直指鐵人三項協會賽前就知道賽道上存有坑洞，卻認為安全無虞而未通報，導致蔡男摔傷，遂依國家賠償法第3條規定，轉向協會求償。

高院指出，協會負有檢查賽道的責任，如有不合格狀況，應通報主辦單位基市府填補坑洞。協會賽前檢查時已發現坑洞，卻將不合格賽道判斷為合格賽道，造成競賽於坑洞未填補的情形下繼續舉辦，致蔡男摔傷，應負過失之責。

高院表示，基市府亦負有於賽前檢查賽道是否合格的義務，此一義務不得轉嫁給協會，未善盡義務也有過失。

高院審酌基市府與協會對本件事故的過失相當，比例各佔50％，故判協會應給付483萬7481元。可上訴。

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