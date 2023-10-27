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路面長「青苔」害摔車骨折 獲國賠8萬慰撫金

江姓婦人去年2月間，機車行經基隆市立德路姜子寮附近，因路面有青苔，害她「雷殘」摔斷肱骨。基隆地院判基市府應賠償江婦8萬元精神慰撫金。照片並非事故路段。（記者林嘉東攝）

江姓婦人去年2月間，機車行經基隆市立德路姜子寮附近，因路面有青苔，害她「雷殘」摔斷肱骨。基隆地院判基市府應賠償江婦8萬元精神慰撫金。照片並非事故路段。（記者林嘉東攝）

2023/10/27 16:08

〔記者林嘉東／基隆報導〕江姓婦人機車途經基隆市一處青苔路面，害她「雷殘」摔斷肱骨，質疑基隆市政府未盡路面管理責任，請求國賠35萬元。基隆地院調查認為，路面會長出青苔顯已有一段時間，以基隆市政府未善盡路面清理維護之責，判基市府應賠償江婦8萬元精神慰撫金。

江婦起訴主張，她去年2月2日下午1時許騎車，行經基隆市立德路姜子寮附近，遇一處長出青苔與爛泥的路面，害她連人帶車摔倒，致左側肱骨骨折、身體多處擦、挫傷，質疑基隆市政府未盡路面管理維護之責，請求國賠35萬元精神慰撫金。

基隆市政府抗辯，去年1月起，基隆市雨勢不斷，路面本就容易濕滑，環保局清潔隊員除每周定期清掃，騎士隊還會巡檢路面，均未通報姜子寮路面有泥濘或生青苔；縱使江婦騎經該路段有青苔、泥濘，也屬偶發事件，不能依此認為市府管理有欠缺。

判決指出，基隆市政府對於路面有管理維護之責，須確保路面濕滑時，還具有足夠摩擦力，但法官勘驗事發當時照片卻發現，該路段不僅有青苔、爛泥，上面還有輪胎痕及摩擦痕跡，足見該路面濕滑，欠缺足夠摩擦力。

判決還說，江婦摔車時，該路段生出青苔，顯見已存在相當長的時間。基隆市政府未善盡路面清理維護之責，管理有欠缺，判基隆市政府應賠償江婦8萬元精神慰撫金。可上訴。

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