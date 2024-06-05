亡羊補牢！竹市96棟高層建築物 明起每天2棟消防安檢

新竹市府統計約有96棟高層建築物，即日起將由消防局及都發處每天2棟進行消防安全檢查。（記者洪美秀攝）

2024/06/05 19:37

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區慈雲路晴空匯28層高樓526惡火造成2勇消殉職，新竹市議員劉彥伶、鄭美娟今天議會質詢，要求市府針對高樓層建築進行全面消防安全升級檢查，尤其針對高樓層的救災設備與緊急昇降梯的備用電源等進行聯合稽查，才能亡羊補牢避免憾事發生。市府回應，6月6日起，將針對列管的96棟高層建築物，每日檢查2棟，且會落實排煙設備及各項消防法規的檢查。

鄭美娟說，都發處與消防局應成立聯合稽查小組定期前往不同高樓層建物進行消防安全抽查，且日後消防員進入高樓搶救，進行各項部署應提供更明確的空間方向，她建議消防局研議添購大型雲梯車，以及建議消防局應該替每一個分隊添購無線電強波器，讓每個分隊外出救援時能攜帶，保持無線電暢通，以因應不同的搶救現場。

劉彥伶也針對晴空匯的消防安檢情形，要求消防局應確實落實消防安檢，像大樓排煙設備及緊急備用電源都應嚴格落實檢查，才能記取教訓，避免憾事再發生。

消防局表示，晴空匯社區去年7月19日執行消防安全檢查，符合規定；該社區去年度消防安全設備檢修申報去年9月13日完成，原訂今年4月11日執行平時檢查及檢修申報專業性複查（消防安全設備），因晴空匯社區管理委員會主委未通知檢修申報設備公司及社區總幹事等人到場，且也未進行社區公告，故社區協調改期至今年6月初辦理檢查，但消防局第二大隊今年5月29日實施複查，針對消防安全設備修申報所列缺失，未完成改善部分開具限期改善通知單，要求該社區於6月30日前改善完畢。

鄭美娟與劉彥伶也要求市府針對轄內高樓層社區大樓進行聯合稽查，市府表示，已由消防局會同都發處，就都發處列管竹市目前尚未完成建築物公共安全申報的61棟高層建築物，併同消防局列管已完成最近1次消防安全設備檢修申報，但是系統性設備缺失尚未實施複查的42棟高層建築物，扣除重複的7棟高層建築物外，合計有96棟高層建築物，將從今年6月6日起，每日檢查2棟前開建築物至檢查完畢，且會落實排煙設備及各項消防法規的檢查。

新竹市議員鄭美娟籲市府亡羊補牢，進行全面高樓層的消防安全檢查。（記者洪美秀攝）

新竹市議員劉彥伶議會質詢時要求市府趕緊亡羊補牢，進行市轄全面高樓層的消防安全檢查。（記者洪美秀攝）

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