竹市光武國中新建校舍工程決標 預計6月動工、115年完工

新竹市流標多次的光武國中新建校舍暨營養午餐工程終於決標，預計6月動工，115年完工。圖為完工示意圖。（新竹市府提供）

2024/06/05 14:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市光武國中新建校舍工程流標多次終於決標，預計投入3億6571萬元經費進行新建校舍及午餐廚房工程，6月動工後，期許在115年完工，完工後可增加21間教室，除可減緩總量管制學生數壓力，也能提供較好的教學環境與場域。

教育處說明，光武國中校園整體規劃暨新建校舍及午餐廚房工程，是由市府自籌預算辦理，由建築師楊紹凱辦理規劃設計監造作業。新建校舍量體空間規劃預計新增21間教室量體，包含18間普通教室、1間圖書館和1間午餐廚房及運動場、球場等設施。除滿足光武國中目前的教室使用需求，更可提供關埔地區周邊學校的營養午餐供餐需求約4500份，整個工期約600個日曆天。

校長黃信騰表示，新建校舍除解決現有教室空間量能不足問題，更有利校園空間整體運用及規劃，全校師生對新建工程都充滿期待。此次新建校舍建築體以斜交軸線的擬山脈，創造校園特色空間，同時建立服務空間與都市空間的分流動線，更在鄰近學區校園外部的人行道上，打造串流校園及城市之間的開放空間，創造科技、創意、綠建築的校園景觀特色。

教育處表示，光武國中新建校舍工程，外觀造型採用與自然植生環境相仿的色調彩度，營造友善校園的社區邊界，也透過工程施作，提供師生優質的教學環境。

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