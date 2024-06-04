新竹晴空匯大火責任歸屬 議員楊玲宜提5大疑點

針對晴空匯大火，新竹市議員楊玲宜提五大疑點四大訴求。（楊玲宜提供）

2024/06/04 21:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市議員楊玲宜晚間發表臉書指出，令她震驚訝異的，今天市府記者會，作為市府最高指揮官的市長高虹安和消防局長把責任推給兩位殉職同仁、推給中央、推給建商，甚至說出兩位同仁的名牌沒有出現在管制台上，是因為同仁沒有遵守規定，沒有主動交名牌，在這樣悲痛的氛圍，還下令要求基層消防同仁要加強龍舟訓練？

楊玲宜提出五大疑點，包括一、空白的20分鐘與多次求救訊號：從頭到尾都沒有人質疑為何不在第一時間搶救，她都能理解火場吵雜、訊號可能不好。大家質疑的重點是，為何現場的指揮狀況沒有辦法掌握內場的情況，需要花10分鐘清點人數、確認求救者身分？為何這空白的20分鐘，外場的指揮官沒有注意到應該提醒內場同仁或做相關連繫？為何要等吹哨者的錄音檔公布，證實市府說法有隱瞞，才要出面說明？

二、求救訊號未表明身分和受困位置：市府在第一時間接受媒體採訪時，很清楚的說，當天現場指揮官有接收到的求救訊號，訊號是非常微弱薄弱，同時並沒有聽到對方所說的是誰以及受困的位置。

事實是這五段求救錄音內容，很清楚聽到，每一次的求救，同仁都報上自己的名字身分與受困的位置。而這五次的錄音檔，並非是殉職同仁所使用的無線電所留下來紀錄，而是外場無線電接受到的訊號所留下來的錄音紀錄。

三、同仁求救訊號不良？錄得到卻聽不到？這就是我們所要求、訴求應該要檢討改進的部分。當時引進7座無線中繼站，引進數位無線電，目的就是避免火場內訊號不良，希望藉由科技輔助來協助整個救災行動。但為何應有的救災通訊設備沒有發揮實質功能？是不熟悉設備運作？還是沒有使用該通訊設備？還是該通訊設備有發揮功能，但應注意的人卻未注意到？

四、️同仁不在大隊管制板上？消防局長在議事殿堂上親口說，這兩名殉職同仁並不在大隊管制板上。因為同仁沒有主動把名牌交給指揮官或管制台。

事實是這兩名同仁在第一時間是協助疏散現場民眾，是在接獲指令後獲報後，才背起氣瓶進入火場，到8樓搜救找受困8樓的民眾。這兩名同仁是接獲指令進入火場，到底是誰下令指示他們入場？還是如局長稍早改口說是他們自己情急跑進火場，未照規定交名牌，才導致管制板上無這兩人，因此花了10分鐘清點人數確認求救者身分。這是不是說明，現場指揮可能出了狀況，或是整個指揮調度機制需要檢討？這是我們一直在強調的疑點。

五、晴空匯的公共安全檢查與消防安檢是如何通過？是否有落實實質審查？

針對公共安全檢查與消防安檢的規範與項目，應該要重新檢討，將該注意納入的項目法制化，例如防火區劃、防火填塞等相關標準規格納入規範與檢查項目中。

楊玲宜也提出四大訴求：包括市府不求真相只想解決吹哨者，請高虹安市長找回昔日力推保護吹哨者法案的前立委高虹安。針對公共安全檢查與消防安檢的規範與項目，應該要重新檢討，將該注意納入的項目法制化。釐清真相、檢討解決問題才是重點。請新竹市府勇敢誠實面對，扛起責任，做基層消防同仁的後盾。把責任推給殉職同仁未自主管理，這是相當不厚道的做法。

楊玲宜更指市府消極作為，三推卸責，包括推中央：竹市府呼籲中央要修法。將防火區劃納入集合式住宅安檢項目、明訂集合式住宅將一般電源與緊急電源應明確區隔設置，不應連通。

推建商：防火區劃未落實、建材線材耐燃是否合乎規定？將依照規定裁罰該社區管委會。為何之前不落實公共安全審查機制，非得等到大眾與論壓力質疑時才開始緊張、加強稽查。

推政治操作：造謠民進黨團帶風向、刻意操作。對於市府不問真相，只問官位，製造仇恨對立，甚至掩瞞事實真相，她真心感到遺憾與失望！

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