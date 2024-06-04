晴空匯火警2勇消殉職 竹市議員林盈徹籲啟動消防員心輔機制

新竹市晴空匯526火警兩勇消殉職，市議員林盈徹籲消防局應提供消防員創傷後壓力症候群心輔機制。（市府提供）

2024/06/04 21:23

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區慈雲路晴空匯高樓526火警，造成兩勇消殉職，也喚起各界關注高樓層火警，市議員林盈徹今天質詢指出，市府消防局強化消防硬體設備很重要，但也應關心第一線消防人員，面對目擊火場救災傷亡與失去同僚隊員後「創傷後壓力症候群」狀況，呼籲應啟動個人及團體心理諮商追蹤輔導。

市府表示，事件發生後都有積極提供各種心輔機制與管道，讓消防弟兄紓發情緒與壓力，後續也會持續追蹤消防員的心理輔導與情緒壓力情況，並隨時提供必要的協助與輔導。

林盈徹提到，消防員火場工作是用自己的生命來搶救別人的生命，消防員在災難現場，隨時可能目睹接觸各種傷亡，長期下來比其他職業面臨更強烈的「創傷後壓力症候群」（PTSD）風險，但台灣很少受到重視與討論。雖消防署有頒布消防機關因應重大災害事故創傷後壓力症候群指導原則，但指導原則僅供各縣市參考，預算由各縣市自行編列，但他認為消防員的情緒與壓力的紓解也很重要。

此外，每位消防弟兄都肩負家庭的經濟支柱，更是家人的精神支柱，消防隊員的身心狀況，也深深影響其家庭生活。面對此次失去兩名消防弟兄的消防分隊同仁，呼籲消防局，應針對消防局同仁「創傷後壓力症候群」狀況，啟動「壓力檢測」、「團體及個別諮商」心輔機制，並進行消防員心理健康長期追蹤復原。

新竹市晴空匯526火警兩勇消殉職，市議員林盈徹籲消防局應提供消防員創傷後壓力症候群心輔機制。（記者洪美秀攝）

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