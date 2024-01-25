竹市警偵破喵喵毒品工廠 市價破5億

嫌犯曝曬的大批毒品。（警方提供）

2024/01/25 12:09

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警局第三分局在苗栗地檢署檢察官彭郁清指揮下，會同苗栗縣警局頭份分局前往竹苗交界山坡上鐵皮屋製毒工廠，現場查獲曝曬中的「4-甲基甲基卡西銅（俗稱：喵喵）」第三級毒品及屋內成品共約102公斤及製毒原料4大箱147.9公斤、化學溶劑143桶3189公斤、攪拌機、分液漏斗、研磨機等大批製毒工具、大型磅秤等相關犯罪證物，初步估計市價超過5億元，全案深入擴大偵辦。

警方表示，這次破獲的毒品「4-甲基甲基卡西酮（俗稱：喵喵）」，具中樞神經興奮作用，食用效果類似甲基安非他命與搖頭丸，也俗稱「喪屍藥」，具有強烈成癮性，若停止使用會產生憂鬱、焦躁、顫抖、睡眠障礙、妄想等症狀，常混參毒品咖啡包內。此次查獲毒品及原料約可製成146萬包毒咖啡包（總市值高達新台幣5億多元），一旦流入市面後果不堪設想。

第三分局分局長林炎巨說，日前偵查隊接獲線報，指稱陳姓犯嫌於苗栗縣頭份鎮興隆里內，靠近竹苗交界處之山坡上鐵皮屋內製毒，員警獲報後立即組成專案小組深入調查，蒐證期間發現鐵皮屋位置周邊環境偏僻、人煙稀少，若有製毒犯行所產生之氣味確實不易被發現，且在警方查緝時，犯嫌有地理優勢容易逃逸藏匿，經研判該址確實有作為製毒工廠的環境和條件，員警持續於周邊埋伏蒐證。

警方於偵辦蒐證期間，僅見25歲的陳姓犯嫌（目前因槍砲案為台灣苗栗地檢署發布通緝中，曾犯有槍砲、毒品、詐欺、組織犯罪等刑案紀錄）時常忙進忙出，外出時有在屋外洗手的習慣，且有神色緊張東張西望的狀況，查緝當日專案小組依據埋伏同仁回報，發現陳嫌搬出數十個籃子，擺放於鐵皮屋後院屋外曝曬，內有不明白色粉末，專案小組研判是大量毒品在成品後，需以日光曝曬加速乾燥始能出貨，第三分局員警見機不可失前往查緝，陳嫌見警前來立即自屋內往山坡方向逃逸，最後仍於草叢中為警緝獲到案，檢方已向苗栗地方法院聲請羈押獲准。

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檢警查獲現場的製毒器械與成品。（警方提供）

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