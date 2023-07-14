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    辭神腦董座！鄭宏輝：告造謠者游淑慧 内鬥才是民進黨最大危機

    鄭宏輝發文宣布辭神腦董事長，下週將對國民黨台北市議員游淑慧提告。（資料照）

    鄭宏輝發文宣布辭神腦董事長，下週將對國民黨台北市議員游淑慧提告。（資料照）

    2023/07/14 21:37

    〔記者洪美秀／新竹報導〕前新竹市議員、行政院政務顧問兼神腦董事長鄭宏輝今晚（14日）在臉書發文說，已厭倦黨內外政治鬥爭，他將辭去神腦董事長一職，同時對國民黨立委參選人游淑慧抹黑他性騷的烏龍事件提告。他也在文末對入黨30年的民進黨提出忠告，内鬥才會是民進黨2024最大的危機。

    鄭宏輝發文說，國民黨的游淑慧在烏龍爆料的記者會後，經過整整1個月，至今沒有一個受害者出面，沒有任何照片影片，沒有任何證據文件，連個LINE截圖也沒有。做為一個被誣陷的受害者，已經要求行政院交通部、中華電信啟動性平調查。這1個月來，完全沒有任何當事人出面的抹黑，讓調查陷入空轉停擺，即便要辯駁，也沒有對象可以陳述。游淑慧雖為國民黨立委參選人，但她在新聞採訪透露烏龍爆料資料來自綠營內鬥，這也是讓他更失望寒心之處。

    鄭宏輝說，下週上班日，他將正式對游淑慧提出告訴，為自證清白，也要她為造謠抹黑付出代價。

    鄭宏輝也宣布辭任神腦國際董事長一職。他說，擔任神腦公司董事長，本就非他主動去爭取，而是受邀擔任。中華電信、神腦國際都是上市公司，為維護股東權益、維持公司順利營運，不要讓公司運營受政治抹黑所干擾，他決定主動辭去董事長職務。

    但在辭職同時，他也要對黨內外的政治鬥爭，表達最深沉的厭惡。除這次綠營黨內黑手操作，讓游淑慧可以造謠抹黑外，這幾年民進黨在新竹的內鬥，他的感受特別深刻。包括2020立委選舉，某團隊提供不實資料給外黨，造謠扯後腿，與這次游淑慧案的手法如出一轍。2022新竹市長提名，直接透過手段沒收初選，指派民調只有我三分之一的特定人選。到現在，持續的媒體操作，一連串持續的政治追殺還沒有停止。

    鄭宏輝也沉重的提到，選擇辭職的此時，也要提給過去30年深愛的民進黨一個忠告。團結都不一定能勝選，即便現在綠營民調領先，內鬥才會是2024最大的危機。他身清白，心坦蕩。

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