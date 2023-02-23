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    首頁　>　新竹市

    新竹市客運合理營運成本 市府3/1起調高

    提高公車司機人力薪資誘因、新竹市府已確定調高公車業者營運成本由46.666元調整為52.174元，調高成本的經費則由市府補助。（記者洪美秀攝）

    提高公車司機人力薪資誘因、新竹市府已確定調高公車業者營運成本由46.666元調整為52.174元，調高成本的經費則由市府補助。（記者洪美秀攝）

    2023/02/23 15:22

    〔記者洪美秀／新竹報導〕各縣市公車路線因受疫情及使用人次大幅降低和缺工、司機確診、一例一休、物價上漲等因素，出現公車司機人力嚴重缺額情形，也因此迫使公車業者停駛或減班，影響民眾搭車權益，新竹市府交通處表示，今年3月1日起將調高客運業者每公里合理營運成本，由46.666元調整為52.174元。

    交通處表示，桃竹苗地區公車業者已合計超過70條路線營運受影響，嚴重影響民眾搭車權益，因疫情加速改變民眾飲食與消費方式，外送業與貨運業興起，加上公車司機工作時間長，壓力大，薪資又不高，駕駛員陸續出現離、轉職，造成駕駛荒與人力調度困難狀況，使業者有車無人，只能減班砍線，為確保業者持續經營，市府去年已提供市區公車駕駛員每月4000元、業者5000元紓困補助。

    經與5家市區客運業者溝通，也蒐集其他縣市111年合理營運成本及補貼機制，以雙北為例，每車公里合理營運成本已調高到66元，而竹市已4年未檢討，經討論後，確定每公里合理營運成本由46.666元調整成52.174元，並在市區汽車客運審議委員會審議通過，將從3月1日起公告實施，預估經費將增加1377萬元，會由市府編列預算補貼客運業者，未來也會與業者協商提高駕駛員薪資，留住司機後再逐步恢復減班的路線，確保民眾搭車權益。

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