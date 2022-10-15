新竹市長候選人黃源甫疑送洗鼻器涉賄選 10萬交保限制住居

新竹市長選舉首起賄選案，無黨籍候選人黃源甫疑送洗鼻腔器涉賄選，經地檢署偵辦後以10萬元交保並限制住居。（資料照）

2022/10/15 09:52

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長選舉首起賄選案！新竹地檢署檢察官劉怡君指揮偵辦竹市長候選人黃源甫涉賄選案件，查賄團隊14日執行搜索、訊問後，認黃涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項行賄罪嫌，諭知以10萬元具保候傳並限制住居。

新竹地檢署指出，黃源甫已登記參選新竹市長，卻在今年9月間，利用聯歡晚會等場合，發送價值約200元的鼻腔清洗器給投票權人，進而尋求選民支持。查賄團隊市警局第三分局、新竹市調查站和移民署新竹市專勤隊14日持法院核發的搜索票，搜索黃住處，並傳喚收取清洗器的選民及證人共15人到案，並動員5名檢察官協同訊問，黃訊後交保10萬元並限制住居，其餘人則請回。

對此，黃源甫本人並未接電話，據悉，擁有交大博士學位、自稱草笠博士醫生的黃源甫，是新竹水源里在地醫生，曾多次參與各項選舉，包括立委、市長與里長補選等，因具醫生身分，在武漢肺炎疫情爆發後，即宣傳可使用洗鼻器清洗鼻腔病毒，並推廣洗鼻器。

新竹地檢署表示，候選人應以政見爭取選民的認同，若以金錢、餐宴、旅遊或禮品等作為換取選票的對價，均屬賄選行為。距投票日僅剩40餘日，將秉持「強力查賄就是最佳反賄」的理念，聯手查賄團隊發揮韌性，持續針對目前受理的賄選情資，積極開展各式蒐證作為，也鼓勵民眾勇於檢舉賄選，共同端正選風。

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