竹市身障者就業綜合大樓明年1月啟用 提供「一條龍」服務

新竹市身心障礙者就業綜合大樓明年1月啟用、是北台灣首座公立身障就業綜合大樓。（記者洪美秀攝）

2021/12/22 13:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府投入超過3億元建的北台灣最大、竹市首座公立身心障礙者就業綜合大樓，明年1月11日啟動就業服務。市長林智堅說，位在科學園區門口龍山西路的身障者就業綜合大樓，將媒合身障朋友與園區企業就業機會，提供職業訓練、就業輔導等「一條龍」就業服務，且設有庇護工場等商場、早療中心、職訓教室、餐廳，讓身障朋友獲全方位的就業輔導資源與服務。

林智堅說，市府以身心障礙就業大樓為孵化器，設置就業服務、職訓教室等，邀請喜憨兒基金會等庇護工場、社會企業等進駐，並設有商場、餐廳、小型展演空間等，提供身障朋友友善職場，並與科學園區企業合作，提升身障朋友就業軟實力並發揮就業優勢。

勞工處表示，身障者就業綜合大樓為地下1層、地上6層，1樓為多元商場，並有餐飲業進駐、郵局友善服務窗口和交流場域，提供小型活動辦理、展演場地及假日市集使用，目前已有4個團體單位進駐，包括喜憨兒、竹夢園庇護工場、郵局等。

此外，3樓是桃竹苗首座、唯一公設民營兒童早療中心，將為早療兒與遲緩兒量身打造400多坪空間，可提供40名學齡前兒童日間照顧、30名國小生課後照顧服務， 明年2月底啟用。

2樓由勞工處進駐，備有職業量測器具，提供身障者性向評估、穩定就業的諮商服務，也提供雇主諮詢如何打造友善職場；3樓為早療中心進駐，並整合社會處與教育處資源；4樓為職訓教室，共4間教室，如中餐教室、烘焙教室、資訊教室等，預計明年上半年啟用；5樓仍在招標中，將打造另一友善職業輔導場域，6樓則為機房區。

且身障者就業綜合大樓會與工研院、清華、陽明交大等合作，開創人工智慧應用設備，創造身障者職務再設計賦能平台，提供身障者更友善職場環境，包含未來商店智慧零售、未來智慧科技應用、未來運動科技等，並透過身心障礙者職業重建個案管理，提供個別化服務，讓身障朋友克服工作困境。

新竹市身心障礙者就業綜合大樓明年1月啟用、是北台灣首座公立身障就業綜合大樓，市長林智堅說，包括早療中心，將提供安全及舒適的環境。（記者洪美秀攝）

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