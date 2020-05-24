民進黨最年輕黨部主委 竹市新主委：承擔世代交替責任

民進黨新竹市黨部新當選的主委陳建名，是全台最年輕的主委，被視為新竹市長林智堅的子弟兵，他說，在任內將號召2000人加入民進黨。（記者洪美秀攝）

2020-05-24 13:52:57

［記者洪美秀／新竹報導］民進黨各縣市黨部主委選舉今天舉行，新竹市黨部主委同額參選的候選人陳建名，是市長林智堅的子弟兵，篤定當選的他，今年35歲，是全台最年輕的主委，象徵青年參政的他，將扛起民進黨世代交替責任，他說，當選後目標是號召2000人加入民進黨，並推動新舊黨員的共融，他還要把地方黨部擘劃為提供市民各種服務的黨部，讓黨部成為市民的大客廳。

民進黨新竹市黨部新當選的主委陳建名，是全台最年輕的主委，被視為新竹市長林智堅的子弟兵，他說，在任內將號召2000人加入民進黨。（記者洪美秀攝）

畢業於清華大學計量財務金融系的陳建名，是新竹市現任議員，來自台南人的他，北漂到新竹市就學、就業，除在台北市工作幾年，陳建名10幾年來都在新竹市，從擔任市長林智堅在市議員期間的助理，後來成為林智堅市長任內的秘書，並接著參選竹市西區市議員選舉高票當選，是民進黨青年從政的代表。

民進黨新竹市黨部新當選的主委陳建名，獲市長林智堅和立院總召柯建銘和將卸任的黨部主委翁枝弘的推薦，期許傳承世代交替，承擔責任，並號召2000人加入民進黨。（記者洪美秀攝）

陳建名說，當選是責任的開始，他說，民進黨在台灣歷經30多年的民主洗禮，從體制外的黨外運動到在野黨的衝撞，如今在總統蔡英文挾817萬張選票連任就職後，民進黨全面執政後，也面臨黨員交替問題，他說，希望在主委任內，號召2000人加入民進黨，同時也會讓新舊黨員彼此共融及傳承民進黨民主與進步的價值。

民進黨新竹市黨部新當選的主委陳建名，獲市長林智堅和立院總召柯建銘和將卸任的黨部主委翁枝弘的推薦，期許傳承世代交替，承擔責任，並號召2000人加入民進黨。（記者洪美秀攝）

此外，他還希望讓黨部成為市民的大客廳，他希望黨部未來能提供更多元的服務，像現在是報稅期，會邀請會計師協助民眾報稅諮詢、也會辦理地政及法律諮詢，同時深化黨部功能，讓黨部成為參與公共議題的場域，並鼓勵青年從政，以「會做事新竹隊」成為民進黨的品牌與口碑。

民進黨新竹市黨部新當選的主委陳建名，獲市長林智堅和立院總召柯建銘和將卸任的黨部主委翁枝弘的推薦，期許傳承世代交替，承擔責任，並號召2000人加入民進黨。（記者洪美秀攝）

他說，希望黨部是大家的黨部，是個可以「表述己見、理性辯證」的平台；他會邀請不同領域的專家、學者、職人，強化智庫功能，建立政策論述，讓市民更認識民主進步黨。

陳建名也獲市長林智堅、立院總召柯建銘和黨內大老、市議員的推薦與認同，他說，台灣在武漢肺炎的優異防疫表現，已成為國際認同的神隊友，他也期許新竹市是台灣國家隊的神隊友，成為台灣走在國際的重要隊友。

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