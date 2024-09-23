嘉義水上香火祭 走讀龍德村「查某厝」故事

水上香火祭遶境遊行氣氛熱鬧。（記者林宜樟攝）

2024/09/23 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉公所結合宗教文化藝術，昨舉辦「水上香火祭．龍德啟程」特色活動，透過遶境、繪本及走讀地方，讓民眾瞭解龍德村舊稱「查某厝」及當地謝冬習俗的由來，傳承在地文化特色。

踩街遶境、繪本 傳承文化特色

嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長李碧菁、水上鄉長林緗亭等昨參與活動；林緗亭說，感謝縣府及雲嘉南區聯合服務中心補助經費舉辦香火祭，活動結合水上龍德宮民俗慶典與故事，讓民眾實際體驗，感受文化資產的魅力，推動文資保存與傳承。

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林緗亭說，水上龍德村有古老傳說，相傳「查某厝（龍德村舊稱）」姑娘在水邊洗衣時，在水中看見一位英俊男子的形象，一見鍾情，回到家後該女子終日為情所困，相思發愁，最終離開人世，村民經向神明請示後，才得知是開漳聖王欲娶女子為妻，因此村民也將開漳聖王稱為「查某厝姑丈」，龍德村每三年謝冬時，會前往嘉義城隍廟奉迎姑爺回龍德宮做客。

水上香火祭昨進行踩街遶境，有水上國中管樂隊、宋江陣、獅陣演出，水上崎仔頭文化藝術發展協會帶來素蘭要出嫁戲碼及太鼓獅陣等表演；龍德宮周邊設置走讀站點，讓民眾在巷弄間走讀冒險；水上圖書館由師生共創繪本作品，以龍德宮「姑爺迎慶」為主軸，結合開漳聖王迎娶查某厝女孩的地方傳奇進行創作。

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