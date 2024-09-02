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嘉大民雄校區 共乘計程車上路

嘉義區監理所長黃萬益（中）、嘉大副校長張俊賢（右）為共乘計程車路線揭牌。（記者王善嬿攝）

嘉義區監理所長黃萬益（中）、嘉大副校長張俊賢（右）為共乘計程車路線揭牌。（記者王善嬿攝）

2024/09/02 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義大學民雄校區與周邊學校與社區，距離嘉義高鐵站，若搭乘公車單趟就需約一個小時，交通部公路局嘉義區監理所經一年規劃，昨天起正式推出「嘉義高鐵—嘉大民雄校區—吳鳳科大」計程車路線共乘，自嘉大民雄校區直達高鐵嘉義站節省約卅分鐘車程，若五人共乘，每人車資僅一三五元，不限使用對象。

從高鐵站經嘉大到吳鳳科大

「嘉義高鐵—嘉大民雄校區—吳鳳科大」計程車路線共乘自七月底起試營運，不只服務嘉大民雄校區學生、教職員工，同時擴及服務民雄農工、民雄鄉文隆村等周邊高中職校及社區民眾。

嘉大到高鐵每人135元 省半小時車程

昨天嘉義區監理所長黃萬益、嘉大副校長張俊賢等人，為嘉大民雄校區共乘計程車站點正式揭牌。嘉大特殊教育系吳姓大三生說，從民雄校區騎機車到高鐵嘉義站需時卅分鐘，但不方便載運行李，公車班次少，搭車需約一小時，現在有計程車共乘，更舒適方便。

黃萬益說，「嘉義高鐵—嘉大民雄校區—吳鳳科大」計程車路線共乘，由大都會平台科技公司嘉義分公司營運服務，分別在高鐵嘉義站二號出口iRent停車場、嘉大民雄校區統一超商旁、吳鳳科大文鴻樓設置三個起訖站點，車程約廿五公里，車資以嘉縣計程車費率為基礎，營運業者會協助媒合共乘，依乘客數分攤車資，若五人共乘每人僅一三五元，民眾可手機撥打「五五一七八」或下載APP手機應用軟體預約叫車。

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