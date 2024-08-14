「嘉義優鮮」15農特產 赴日展售獲好評

嘉義縣政府前進日本東京車站旁購物中心KITTE丸の内辦理嘉義優鮮聯合行銷特展，獲熱烈回響。（嘉義縣府提供）

2024/08/14 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣農產品牌「嘉義優鮮」搶攻海外商機，近幾年參與日本東京國際食品展打開知名度，今年前進日本安排三場次推廣活動，前天剛結束在東京車站旁購物中心KITTE丸の内為期五天的聯合行銷特展，適逢日本盂蘭盆節，精選的十五項嘉義優鮮產品，吸引消費者試吃選購，大獲好評。

縣府農業處長許彰敏表示，此次是嘉義優鮮產品首度在東京登場試銷，總計十五個品項，以具有嘉義在地性、品牌特色，及符合日本市場當地口味等條件作為選品基礎，包含阿里山精品咖啡和高山茶、國民伴手禮鳳梨酥、濃郁花生及芝麻香氣的調味醬和夾心酥、梅子和金桔果乾等。

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東京促銷活動適逢日本盂蘭盆節贈禮時機，許多到過阿里山觀光的日本人看到嘉縣展攤，覺得非常親切，選購鳳梨酥加上金萱茶組合當作禮品分贈親朋好友；也有遠嫁日本的嘉義女兒帶著丈夫來採購金桔和梅子果乾，要和家人分享屬於「嘉」的幸福味道。

許彰敏說，日本是台灣農產品外銷的主要國家，尤其是嘉義鳳梨在日本有口皆碑，今年外銷量突破七五○公噸，為了將嘉縣更多精品級農特產品與日本朋友分享，搭配台灣文化祭活動，七月分別在宮崎縣、福岡縣，以及本月在東京一連推出三場次的嘉義優鮮專櫃展售行銷，宣傳嘉縣優質物產，為農民增加收益。

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