翁章梁︰嘉縣農工大縣 鹿草實現

民進黨立委吳玉琴（左）、何欣純（右）力挺鹿草鄉長參選人嚴珮瑜（右二）、縣議員參選人黃惠汝（左二）。（記者林宜樟攝）

2022/10/03 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕年底選舉將近，民進黨嘉義縣長翁章梁與同黨提名鹿草鄉長參選人嚴珮瑜及第一選區（水上、太保、鹿草）縣議員參選人黃惠汝的鹿草鄉聯合競選總部昨天成立，翁章梁說，鹿草鄉已設置馬稠後產業園區，未來將邁向「農工大縣，鹿草實現」的目標，請鄉親支持他與嚴珮瑜、黃惠汝，一起帶動鹿草大發展。

與嚴珮瑜、黃惠汝 成立聯合競總

立委陳明文、蔡易餘、何欣純、吳玉琴、鹿草鄉長楊秀玉、鹿草鄉民代表會主席施坤霖、鹿草鄉農會總幹事陳健平及多位鹿草鄉青農與馬稠後產業園區企業負責人到場參與翁、嚴、黃聯合競選總部成立大會，力挺三人當選。

翁章梁表示，鹿草鄉有馬稠後產業園區，將發展農工產業，嚴珮瑜曾經擔任縣府勞工暨青年發展處青年發展科長，做事能力佳，行政歷練完整，而黃惠汝有將傳統農業品牌行銷化的經驗，請鄉親支持他、嚴珮瑜與黃惠汝，帶領鹿草鄉跟著嘉縣農工大縣的腳步，一同發展起飛。

嚴喊出治理年輕化 黃有農工專業

嚴珮瑜提出「鹿草工業化、治理年輕化」政見，她認為未來四年是鹿草關鍵時刻，鹿草是嘉義縣產業轉型的引擎，若當選鄉長，會將鹿草整體的生活環境、用地需求通盤規劃，運用工業區的就業人口，帶動鹿草農業以及整體經濟發展。

黃惠汝曾在外商公司工作，與哥哥接手家中養雞事業，創新轉型，導入科技應用於養殖管理、環境管理，創新品牌與通路，開創傳統白肉雞新興商業模式；黃惠汝說，若當選縣議員，將運用農工專業背景替鹿草鄉發聲。

民進黨嘉義縣長翁章梁（前排右四）、鹿草鄉長參選人嚴珮瑜（右三）及縣議員參選人黃惠汝（左五）等高喊凍蒜。（記者林宜樟攝）

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