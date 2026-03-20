嘉義新港藝術高中生自然、人文兼備 繁星錄取台大法律系

新港藝術高中繁星推薦及特殊選才，累計已3名學生錄取台大。（新港藝術高中提供）

繁星推薦與特殊選才近日放榜，國立新港藝術高中累計3人錄取台灣大學，寫下創校以來台大錄取人數最高紀錄。

新港國中會考榜首、新港藝術高中張姓考生，雖然就讀自然組，然而對人文歷史、社會議題有濃厚興趣，平日廣泛閱讀，學測準備期間也不忘精進社會學科，順利錄取台大法律系財經法學組，期許未來以法律專業服務社會。

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本屆高三整體繁星錄取率高達9成，其中近5成學子榮登頂尖國立大學及醫學大學榜單，包含國立臺灣大學、國立成功大學、國立臺灣師範大學、國立中興大學、中國醫藥大學及中山醫學大學等名校。

民生國中畢業的陳姓學生以英文學測滿級分實力錄取台大政治系政治理論組；他在校期間參加校內外各項英語文競賽，並在STEAM雙語實驗班課程中，養成具備自信與邏輯的公眾演說能力，同時參加「外交小尖兵」選拔及培訓營，對外交事務充滿熱情。

新港藝高校長任以真表示，學校規劃住宿生、非住宿生晚自習，還有週六學術講堂、暑期學測衝刺班、英檢培訓與備審資料指導，讓學生排除干擾、專注備考，高三整體繁星錄取率達9成，其中近5成學生錄取頂尖國立大學、醫學大學榜單。

新港藝術高中繁星推薦放榜，錄取率達9成。（新港藝術高中）

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