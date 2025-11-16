為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 嘉義縣

    靈鷲山籌建嘉義講堂音樂會 陳冠宇、張秀卿演出掌聲如潮

    2025/11/16 19:01 記者王善嬿／嘉義報導
    張秀卿下台與觀眾互動，氣氛嗨到最高點。（靈鷲山佛教教團提供）

    張秀卿下台與觀眾互動，氣氛嗨到最高點。（靈鷲山佛教教團提供）

    「鋼琴王子」陳冠宇今壓軸演出，現場觀眾聽得如癡如醉。（靈鷲山佛教教團提供）

    「鋼琴王子」陳冠宇今壓軸演出，現場觀眾聽得如癡如醉。（靈鷲山佛教教團提供）

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕靈鷲山嘉義中心今天下午在嘉義大學國際音樂廳舉辦「抵嘉，咱的所在有光！」音樂會，以音符凝聚願心串起祝福，為籌建嘉義講堂揭開序幕，今樂團、舞蹈表演與震撼鼓聲輪番登場，「鋼琴王子」陳冠宇、「台語天后」張秀卿壓軸演出，掌聲如潮。

    音樂會由嘉義民族管弦樂團、Tan'a Youth Choir濁岸迴聲合唱團、響飛直笛合奏樂團、嘉義中心敦煌舞團與鼓隊等團隊輪番登場，經典旋律唱出山谷回音，清亮聲線傳遞純淨，鼓聲與舞姿中有熱情、有信仰、有夢想，展現嘉義的文化底蘊與信仰力量；壓軸登場的陳冠宇帶來動人琴聲，張秀卿接連演唱「車站」等經典歌曲，最後演唱「滿面春風」時，走下台分送「福氣風車」，400支風車現場齊轉，音樂會氣氛嗨到最高點。

    今天音樂會結合「抵嘉市集」，現場市府官員、市議會民代、企業與學界齊聚一堂，以行動支持籌建嘉義講堂。

    靈鷲山都監院院長常存法師感恩大家「功在當代，利在千秋」的善舉與大願力，讓佛法在嘉義生根深耕。

    曾在嘉義女中念過3年書的監院寶曜法師說，嘉義是第2個故鄉，心道法師以「慈悲喜捨」的四無量心建設講堂，預計2027年啟用，將在嘉義市興美二路與順興二路口，打造簡約的現代禪空間，未來將舉辦禪修、佛學講座、靈性生態推廣、青年培育等活動，希望大家發願同行，讓佛法在嘉義代代相傳。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    嘉義縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播