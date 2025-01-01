迎新年曙光！阿里山林鐵觀日列車凌晨出發 工會送暖食慰勞

阿里山林業鐵路及文化資產管理處企業工會理事長王裕凱代表送上暖食，讓熬夜出勤員工暖胃、暖心。（記者王善嬿攝）

2025/01/01 01:06

〔記者王善嬿／嘉義報導〕迎接新年曙光，阿里山林業鐵路祝山觀日列車，第一班車將於今凌晨2點50分出發，林鐵員工元旦熬夜出勤，阿里山林業鐵路及文化資產管理處企業工會，午夜特地送上咖啡及現做大亨堡，慰勞值班員工。

林鐵阿里山車庫副車庫長卓主昇說，每年疏運跨年迎新年曙光旅客，已經習慣半夜1點50分報到，凌晨開行林鐵火車，最難忘的是值班曾遇到氣溫攝氏零下1、2度，火車還會結薄博一層霜，如遇到下雨，體感溫度會更冷。

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卓主昇表示，今新年元旦，祝山觀日列車自2點50分起，往返阿里山車站至祝山車站共4班次，每班次之間僅能停留1至2分鐘，司機連休息、上廁所時間都沒有，因此安排留守的保養人員遞送餐食、飲料或需要物品。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處企業工會理事長王裕凱說，員工半夜出勤，無處購買熱食、早餐，近年感謝林鐵及文資處長官贊助經費，購買消夜慰勞元旦出勤人員；今年除準備熱咖啡，還與餐車業者合作，送上熱呼呼的餐點，讓值班夥伴吃飽、提振精神。

王裕凱表示，感謝林鐵及文資處長黃妙修對工會在跨年夜慰勞出勤員工的支持，黃處長任期將屆滿，期待接任的新任處長維持傳統，維持良好勞資關係，與林業及自然保育署長一樣，願意傾聽基層聲音，與員工上下一條心，維護百年林鐵的安全與營運。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處企業工會理事長王裕凱，送咖啡到阿里山車庫。（記者王善嬿攝）

阿里山林業鐵路及文化資產管理處企業工會安排餐車業者現做暖食，讓員工吃飽、不挨餓。（記者王善嬿攝）

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