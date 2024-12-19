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    嘉義縣六腳國小幼兒園耐震不足 整建啟用煥然一新

    六腳國小幼兒園新校舍啟用，煥然一新。（記者王善嬿攝）

    六腳國小幼兒園新校舍啟用，煥然一新。（記者王善嬿攝）

    2024/12/19 19:50

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣六腳國小今舉辦創校106年校慶活動，原幼兒園校舍老舊、耐震能力不足，經中央補助及嘉義縣政府自籌款，斥資2343萬餘元，在舊校舍後方新建幼兒園教室，今落成啟用，嘉義縣長翁章梁、縣府教育處長李美華、六腳鄉長黃鉦凱等人剪綵，祝賀六腳國小「生日快樂」。

    翁章梁表示，六腳國小逾百年歷史，代表有五代人曾在此受教育，學生可能與自己「阿祖」曾念同一間學校；六腳國小幼兒園因校舍老舊、耐震能力不足，獲教育部核定中央補助1434萬元，縣府自籌908萬元，共2343萬餘元辦理幼兒園校舍整建工程，採「異地重建」施工，2022年3月7日動工、去年9月竣工，後續辦理驗收，今年10月取得使用執照，讓幼兒園師生有安全、舒適的學習環境。

    翁章梁說，嘉義縣產業正在發展，希望能吸引人才回流、到嘉義就業，其他附屬相關基礎設施也逐步強化，相信有助吸引大家來嘉義就業。

    六腳國小校長林金進表示，幼兒園招收幼幼班、中班、大班滿2足歲至6歲生，現有26名學生，新建校舍明亮具視覺穿透感，教室中間還新設幼兒專用廁所。

    六腳鄉魚寮村長陳金照表示，魚寮與六南、六腳、崩山、永賢、竹本等六村子弟都是就讀六腳國小，幼兒園新校舍落成，希望吸引更多年輕人返鄉成家育兒。

    嘉義縣六腳國小幼兒園校舍老舊，經異地重建今落成啟用。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣六腳國小幼兒園校舍老舊，經異地重建今落成啟用。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣長翁章梁（左）昨走訪六腳國小幼兒園新校舍使用情形，與幼童互動。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣長翁章梁（左）昨走訪六腳國小幼兒園新校舍使用情形，與幼童互動。（記者王善嬿攝）

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