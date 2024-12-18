玉山群峰出現浪犬 狗加籠重40公斤背工扛4小時下山

背工將玉山上的浪犬連帶狗籠一同背下山。（嘉義縣家畜疾病防治所提供）

2024/12/18 12:34

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣家畜疾病防治所日前接獲玉山國家公園管理處通報，有犬隻在玉山群峰出沒超過月餘，甚至跑到天文台觀測站，考量保護野生動物與狂犬病防疫，須將犬隻移除，經誘捕後由以人力由背工扛下山，歷經4小時、8.5公里路程抵達玉山登山口，創下嘉義縣家畜所最高海拔防疫記錄；嘉義縣家畜所表示，飼主若將寵物帶進國家公園或國家森林遊樂區，將依動物傳染病防治條例最高開罰100萬元。

嘉義縣家畜所指出，該犬隻在玉山群峰遊蕩，因饑餓跑至排雲山莊廚房討食而被誘捕，由於具攻擊性，無法使用牽繩帶下山，嘉義縣家畜所管制隊員整裝欲上山帶回時，由玉管處聘請的物資背工正好扛柴油桶抵達排雲山莊，經與玉管處討論後，決定將裝有犬隻高2公尺、總重40公斤的誘捕籠，請背工以人力方式扛下山。

請繼續往下閱讀...

嘉義縣家畜所表示，台灣國家公園孕育近九成以上原生物種，為保障遊客與園區野生動物安全，玉管處制定公告禁止攜帶寵物進入生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區，以及勿餵食野生物等相關規定，違反者最高可裁罰3000元罰鍰；然而根據玉管處近年監測結果，該區域遊蕩犬數量持續成長，曾發生山羌或其他野生動物遭野狗群攻擊受傷案件。

而2008年太魯閣國家公園曾進行食肉目動物疾病風險調查，發現園內野生食肉目動物犬瘟熱陽性率高達25.8%，病毒序列分析與犬隻為同一株病毒，顯示野生動物所感染的犬瘟熱是從狗傳染而來。

嘉義縣家畜所指出，玉山上這隻黃色浪犬體態稍瘦，精神與健康狀況尚佳，推測是民眾山區旅遊就地棄養或走失犬隻，在高山遊蕩時應有被餵食狀況。

嘉義縣家畜所呼籲山區民眾，飼養犬貓應繫繩，善盡絕育、寵物登記與注射狂犬病疫苗等飼主責任，為防止人畜共通傳染病在犬隻與野生動物間擴散，無飼主犬貓將全數捕抓移除不回放。

玉山上出現浪犬。（嘉義縣家畜疾病防治所提供）

嘉義縣家畜所人員與背工將犬隻及狗籠從玉山背下山。（嘉義縣家畜疾病防治所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法