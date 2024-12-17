百年古剎朴子高明寺 第7任住持釋會崇和尚晉山

高明寺今天舉辦住持釋會崇和尚晉山大典，各界來賓參與宗教盛事。（高明寺提供）

2024/12/17 21:53

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣百年古剎朴子正心山高明寺1922年創寺，為當地宗教重鎮，長期從事慈善、文化及教育工作，今天寺方舉行第七任住持釋會崇和尚晉山大典，由各方長老、和尚指導，由信眾、來賓見證，典禮莊嚴隆重。

今天為農曆11月17日，為阿彌陀佛聖誕日，高明寺同日在西方寶殿舉行晉山大典，由嘉義縣佛教會理事長傳願和尚將印信交給釋會崇和尚；高明寺第18屆董監事會致贈由嘉義縣文化獎得主、不言齋齋主、書法家蕭吉川書寫匾額「紹隆佛種」，恭賀釋會崇和尚晉山，對其繼承、發揚佛法，寄予期盼。

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高明寺董事長陳英毅醫師為朴子樸雅吟社學員，擅長創作詩句，為釋會崇和尚寫下對聯「會聚高明膺重任，崇尊三寶度群生」；陳英毅表示，高明寺已百餘年，期盼釋會崇和尚能安住高明寺，擔起「弘揚正法、盡度眾生」的重責大任。

高明寺表示，釋會崇和尚師承元亨寺菩妙老和尚，持戒精嚴，專修淨土，質樸和善，為人謙和；釋會崇和尚為妙定精舍住持、南華大學宗教學研究所碩士，任南華大學講師、高雄女子監獄弘法講師，他平易近人，講經弘法深入淺出，受信眾大德的愛戴與推崇。

高明寺前身為1892年設立的齋堂正心堂，是朴子第一座齋堂，後由開基居士陳添貴奔走，加盟日本淨土宗成為其派下布教所，再命名為正心山高明寺，也是朴子第一間佛寺。

高明寺新任住持釋會崇和尚（右）從嘉義佛教會理事長釋傳願和尚（左）手中接過印信。（高明寺提供）

高明寺第十八屆董監事會致贈書法家蕭吉川書寫的匾額「紹隆佛種」，祝賀釋會崇和尚晉山。（高明寺提供）

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