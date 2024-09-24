教師節嘉市送卡片一張 網哀嚎：是懲罰教師吧？

嘉義市教師節禮物，發送黃敏惠市長署名的祝福卡片。（記者王善嬿攝）

2024/09/24 15:02

〔記者王善嬿／嘉義報導〕近來網傳一張各縣市教師收到的教師節禮物表，其中嘉義市是「黃敏惠市長卡片一張」，網友一片哀嚎「是懲罰教師吧？」而嘉義縣雖尚未發放，不過預計照往常送卡片一張，挨批佔空間、沒用處。

嘉市府教育處長郭添財回應，市府每年均在敬師月辦理系列活動，表達對辛勤教師的真誠致謝。教師節除敬師賀卡、教師節表揚、敬師餐會、懸掛敬師旗，以及各校的敬師創意活動外，市府已籌編2025年預算，發送每名教師600元敬師禮券。

縣府教育處長李美華說，幾年前送禮券，因屬於福利政策，曾遭審計單位糾正沒有依據，已請同仁了解整理其他縣市做法，明年研議教師節禮物相關法規依據。縣府重視的是讓教師在教學上減少工作負擔，如降低幼兒園師生比等。

近日老師群組瘋傳的各縣市教師節禮物，包括台北市2000元禮券、新竹市500元禮券、金門高粱一瓶、雲林縣300元禮券等，其中嘉義市「黃敏惠市長卡片一張」，被網友狂酸「這是在懲罰教師吧！」、「嘉義市什麼都沒有，黃敏惠市長卡片一張，已經拿去碎紙機了。」

不具名教師受訪認為，教師節禮物無關金額大小，這是「奇檬子」問題，送卡片丟也不是，留著又佔空間，不如不發，而且「沒有比較，沒有傷害」，看到其他縣市有教師節禮物，會更有相對剝奪感。

嘉義市教師職業工理事長林文章說，有禮物當然好，但更需要重視的是教師在職的工作權以及退休後退輔基金政府是否依照精算金額編足預算等問題，教師法修法後，學校變成法院，無論學生間糾紛程度輕重，家長都可要求調查，教師疲於在處理相關程序；政府公教退撫基金明年編列預算，仍未編足精算的金額，讓教師「不知道為何而教」恐更無力，教師節禮物會被比較、討論，更重要的是背後隱藏教師在教學現場的無奈。（15:25更新）

縣市教師節禮物表在教師群組瘋傳。（民眾提供）

網友整理各縣市教師節禮物，嘉義市送卡片被酸爆。（擷取自Dcard）

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