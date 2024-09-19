水上香火祭結合民俗慶典 「真人夾娃娃機」6大活動登場

水上鄉公所將在9月22日於龍德宮舉辦「水上香火祭･龍德啟程」活動。（圖由水上鄉公所提供）

2024/09/19 09:10

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉結合古蹟文化，將於9月22日在龍德宮舉辦「水上香火祭･龍德啟程」活動，將結合「踩街繞境活動」、「廟口精彩演出」、「地方走讀闖關」、「環保祈福參拜」、「真人夾娃娃機」以及「特色文青市集」6大活動，讓民眾瞭解在地文化資產，也能開心玩樂。

水上鄉長林緗亭表示，「2024全國古蹟日」將於9月第三個週末舉辦慶典，鄉公所推出水上香火祭文化活動，結合龍德宮民俗慶典與故事，讓民眾實際體驗「文化路徑」，感受文化資產的歷史魅力，推動文資保存與傳承。

林緗亭說，水上龍德村古時傳說有查某厝（龍德村舊稱）姑娘在水邊洗衣時，在水中看見一位英俊男子的形象，一見鍾情，回到家後，該女子終日為情相思發愁，最終離開人世，經神明請示後，才得知是開漳聖王欲娶她為妻，村民也將開漳聖王稱為「查某厝姑丈」，因此龍德村每三年謝冬日期時，會前往嘉義城隍廟奉迎姑爺回龍德宮做客。

林緗亭表示，水上香火祭將在9月22日上午10點以踩街方式揭開序幕，邀請到水上國中管樂隊演出，還有宋江陣、獅陣等民俗技藝，2米高的大猩猩、小青蛙將帶來高難度的「十六蹲」舞蹈演出，廟埕前有鄉立幼稚園、小丑互動演出、水上崎仔頭文化藝術發展協會帶來素蘭要出嫁戲碼及太鼓獅陣等演出。

林緗亭說，龍德宮周邊設置3個走讀站點，讓民眾走讀冒險；水上圖書館設計師生繪本共創作品，繪本創作以水上龍德宮「姑爺迎慶」為主軸，將開漳聖王迎娶查某厝女孩的傳奇結合其中。

而許多民眾期待「真人夾娃娃機」活動，是直接由真人當成夾子，用吊掛方式，以雙手雙腳夾取獎品，有許多水在地農特產品以及小禮物，而特色文青市集有人氣攤商小貓島Kittensisland、雞童可愛宮等，提供特色風格餐飲、烘焙甜點、冰飲及質感手作讓民眾走逛。

真人夾娃娃機最讓鄉親期待。（圖由水上鄉公所提供）

水上香火祭結合傳統故事及民俗慶典，讓民眾瞭解在地文化。（圖由水上鄉公所提供）

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