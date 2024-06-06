阿里山園區多彩繡球花盛開 夢幻場景令人目不暇給

阿里山國家森林遊樂區多彩繡球花盛開，令人目不暇給。（記者蔡宗勳攝）

2024/06/06 11:04

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山國家森林遊樂區多彩繡球花進入盛開期，在沼平公園、香林服務區、轉運站、森之道等處，都可觀賞到令人目不暇給的美麗花況，遊客端午連假可以安排上山賞花、享受森林浴遊程；另梅山鄉瑞里風景區的繡球花初綻放，與綠色隧道相互輝映，也是賞景遊憩好去處。

林業保育署嘉義分署副分署長李定忠指出，這幾年在園區種了不少繡球花，已經成了5、6月的賞花嬌點，今年5月中旬受鎮宮、香林服務區等處的多彩繡球花進入盛開期，目前大門轉運站、沼平公園與森之道等處也加入盛開行列，最佳觀賞期可以持續到6月中旬，端午假期園區多彩繡球花爆開迎賓，歡迎上山享受森林浴、走療癒步道、賞花。

166線觀光產業發展協會理事長邱詩富表示，瑞里風景區有紫色浪漫山城美稱，4月的紫藤花季更享有全國知名度，為延續瑞里紫色花爆美景，幾年前選定6月登場的繡球花加以推廣，在許多茶園主人、民宿業者響應下，瑞里已經成了繡球花城。

邱詩富進一步說，時序進入6月初，瑞里風景區已處處可見繡球花開美景，其中綠色隧道通往許家茶園的後山步道旁，逾百株繡球花構成夢幻紫色花道，浪漫度破表，遊客都很享受被夢幻紫色繡球花簇擁的感覺，直呼超級療癒，端午節可以安排走嘉166縣道到太興飛瀑、圓潭生態園區與綠色隧道繡球花步道等景點遊憩。

阿里山國家森林遊樂區繡球花開，超級浪漫。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣梅山鄉瑞里風景區繡球花進入綻開期。（記者蔡宗勳攝）

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