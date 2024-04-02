寶林中毒案無端牽連木耳害滯銷 嘉義縣長翁章梁籲請大家安心吃

2024/04/02 15:52

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕受到寶林茶室中毒案無辜牽連，致國產木耳乏人問津，訂單幾乎全被取消，產量占全國八成的嘉義縣頓時成了重災區。嘉義縣長翁章梁、民進黨籍立委陳冠廷、中埔鄉長李碧雲等人，今天籲請消費者安心食用國產木耳，希望檢方及衛福部盡速釐清中毒食材。

中埔鄉旭嶺農場場主莊詠傑嘆說「我們木耳農很冤枉！」因為寶林茶室中毒案風波擴大後，媒體大幅報導寶林茶室「米酵菌酸」重大食安事件無端扯到木耳，但相關食材根本就沒有國產木耳，但造成消費者大恐慌，大小盤商通路都喊停，連午餐供應也停滯，目前正進入最大產期，但因訂單大多取消，根本無法採收，個個損失慘重。

翁章梁指出，這次爆發寶林茶室「米酵菌酸」食安事件，已釐清屬單一個案，木耳被點名受波及，衝擊農民，希望檢方及衛福部盡速釐清中毒食材，籲請消費者安心食用國產木耳，挺農民。

翁章梁進一步強調，事件經過釐清後案情會逐漸明朗，當然也待檢察官結合衛生單位盡快公布結果，依目前強況來看，寶林事件是個案而非通案，木耳農們的確受到無妄之災牽連，台灣過去從沒看過米酵菌酸，案件發生當然會探討，木耳就被點名，但並非等於全台木耳都有狀況，很多食材也被懷疑，對多數生產業者其實很不公平。

陳冠廷說，他要求衛福部及農業部提供食安指引，不能讓生產木耳農民受波及受害，過去怎麼消費、現在就怎麼消費。

李碧雲表示，木耳有「素中之葷，菜中之肉」美名，具飽足感熱量低，具水溶性膳食纖維及豐富多醣體、礦物質、蛋白質、鈣質及鐵質，鮮採木耳可存放於冷藏7至10天清洗後經烹煮料理即可食用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法