助你幸福！基金會招待雲嘉弱勢家庭 圍爐餐會設席86桌
2024/01/27 23:11
〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市福添福社會福利基金會「助你幸福」圍爐餐會今天下午舉行，席開86桌宴請近千名雲嘉地區弱勢家庭、社福團體、失依兒少，活動除安排一桌好菜，還有妖果小學童樂會、撼動H.D.A等團體精彩表演，讓弱勢家庭、社福團體及兒少在農曆年前溫馨團圓。
福添福社會福利基金會創辦人陳盈助、董事長陳素月、嘉義市長黃敏惠、議長陳姿妏等人出席與會，頒獎表揚優秀扶助學子，期許透過福添福基金會協助，給予弱勢家庭信心和力量，不讓貧窮阻斷每個孩子學習及奮發向上的機會。
今上台接受表揚的扶助代表劉同學，雖家境清寒但他不畏辛苦、積極好學，如今就讀台大醫學系，十分孝順的他還時常返家陪伴罹癌的母親及照顧健康欠佳的父親，基金會將持續鼓勵、陪伴，支持劉同學完成成為一位有溫度的醫師的夢想。
另名受扶助的許姓兄妹，因父親在多年前過世，母親含莘茹口將2兄妹養大，現在哥哥就讀政治大學，妹妹就讀台大中文系，成為刻苦勵學、力爭上游的榜樣。
黃敏惠說，公部門資源有限，民間力量卻無限，在過年前夕，福添福社會福利基金會宴請社福團體、學校單位、基金會扶助戶，還發放約每份1千元、共700份紅包還有2千份福袋伴手禮，以實際行動鼓勵雲嘉地區弱勢家庭、支持團體參與公益，也希望藉此拋磚引玉，帶動更多善心人士關懷弱勢，讓嘉義市更美好。