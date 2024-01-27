助你幸福！基金會招待雲嘉弱勢家庭 圍爐餐會設席86桌

福添福基金會董事長陳素月（左三）、嘉市長黃敏惠（左四）表揚優秀學子。（記者王善嬿攝）

2024/01/27 23:11

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市福添福社會福利基金會「助你幸福」圍爐餐會今天下午舉行，席開86桌宴請近千名雲嘉地區弱勢家庭、社福團體、失依兒少，活動除安排一桌好菜，還有妖果小學童樂會、撼動H.D.A等團體精彩表演，讓弱勢家庭、社福團體及兒少在農曆年前溫馨團圓。

福添福社會福利基金會創辦人陳盈助、董事長陳素月、嘉義市長黃敏惠、議長陳姿妏等人出席與會，頒獎表揚優秀扶助學子，期許透過福添福基金會協助，給予弱勢家庭信心和力量，不讓貧窮阻斷每個孩子學習及奮發向上的機會。

今上台接受表揚的扶助代表劉同學，雖家境清寒但他不畏辛苦、積極好學，如今就讀台大醫學系，十分孝順的他還時常返家陪伴罹癌的母親及照顧健康欠佳的父親，基金會將持續鼓勵、陪伴，支持劉同學完成成為一位有溫度的醫師的夢想。

另名受扶助的許姓兄妹，因父親在多年前過世，母親含莘茹口將2兄妹養大，現在哥哥就讀政治大學，妹妹就讀台大中文系，成為刻苦勵學、力爭上游的榜樣。

黃敏惠說，公部門資源有限，民間力量卻無限，在過年前夕，福添福社會福利基金會宴請社福團體、學校單位、基金會扶助戶，還發放約每份1千元、共700份紅包還有2千份福袋伴手禮，以實際行動鼓勵雲嘉地區弱勢家庭、支持團體參與公益，也希望藉此拋磚引玉，帶動更多善心人士關懷弱勢，讓嘉義市更美好。

福添福基金會創辦人陳盈助發紅包。（記者王善嬿攝）

福添福基金會創辦人陳盈助（右）、董事長陳素月（左）餐會發紅包。（記者王善嬿攝）

嘉義市福添福社會福利基金會今舉行助你幸福圍爐餐會宴請弱勢家庭及社福團體。（記者王善嬿攝）

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