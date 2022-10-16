拚民雄鄉長「國嘉隊」當後盾 黃芳蘭成立競選總部

民雄鄉長何嘉恒（左）送上強棒，象徵交棒給黃芳蘭（右），延續建設不中斷。（記者王善嬿攝）

2022/10/16 20:03

〔記者王善嬿／嘉義報導〕年底地方公職人員選舉進入倒數，民進黨嘉義縣民雄鄉長候選人黃芳蘭今在民雄台一線省道旁，與嘉義縣長候選人翁章梁聯合競選總部今天成立，立委陳明文、蔡易餘等人輪番站台力挺，呼籲鄉親，黃芳蘭有「國嘉隊」做後盾，年底讓她當選，成為首位民雄鄉女鄉長，延續建設讓民雄大發展。

今大會開始，「大姊」張蔡秋美為黃芳蘭披上競選綵帶，展現姐妹情深、家人力挺氛圍，前縣農會總幹事蔡炳坤上台，為黃芳蘭「贊聲」推薦，縣黨部主委陳川崎授戰旗象徵旗開得勝，民雄鄉長何嘉恒贈送強棒，陳明文送上包子、肉粽，希望黃芳蘭強棒出擊、「包中」，帶領民雄繼續向前，競總宣布，現場湧入逾2500人，「凍蒜」聲不絕於耳。

翁章梁說，民雄鄉除將進行鐵路高架化計畫，還將設置中科院民雄航太園區，航太園區與無人機產業是政府大力投資、扶持的策略性工業，尤其蔡英文總統8月13日來嘉縣為「「亞洲無人機AI創新應用研發中心」揭牌，未來嘉義縣發展無人機產業，最大受益者是民雄鄉，還有民雄、頭橋工業區，是帶動民雄發展的火車頭，何嘉恒已打下8年基礎，請鄉親支持黃芳蘭接棒鄉長，延續建設讓民雄大發展。

陳明文說，「國嘉隊」強調整體作戰，中央由民進黨主席蔡英文領導，嘉義縣由五星縣長翁章梁帶領，地方交給黃芳蘭打拼，選舉時是戰鬥團隊，選舉後轉型為服務團隊，年底選舉讓黃芳蘭當選，有國嘉隊作為她的後盾，中央地方連成一線，爭取建設不中斷。

蔡易餘表示，看到競總湧入的大批民眾，代表鄉親肯定何嘉恒施政，而民雄鄉長過去都由男性擔任，呼籲鄉親要有信心，支持黃芳蘭成為民雄鄉首位女鄉長。

民進黨民雄鄉長候選人黃芳蘭今天競選總部成立，「大姊」張蔡秋美為她披競選綵帶。（黃芳蘭競選總部提供）（記者王善嬿攝）

前嘉義縣農會總幹事蔡炳坤（左）今站台力挺黃芳蘭（右）。（記者王善嬿攝）

立委陳明文（左）呼籲鄉親支持黃芳蘭（右），有國嘉隊做後盾，中央地方連一線。（記者王善嬿攝）

黃芳蘭競選總部今天成立，嘉義縣長翁章梁（前排左三）率「國嘉隊」民雄鄉公職候選人上台請託鄉親支持。（記者王善嬿攝）

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