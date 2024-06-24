小一生通過全民英檢初級 英文教師媽從小親子共讀

陳曉珍是英文老師，就讀小學一年級的兒子陳以諾通過全民英檢初級。（陳曉珍提供）

2024/06/24 15:02

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義大學附設國小一年級學生陳以諾，6月1日參加全民英檢初級考試，聽力考96分、閱讀84分達到通過標準，陳以諾擔任英文老師的母親陳曉珍說，從兒子出生到現在，大量陪讀英文繪本、看英文卡通，營造生活中自然而然使用英語的環境，因自己教的學生參加考試，幫兒子一起報名參加，意外考過，以兒子為榮。

陳曉珍說，英語對孩子未來發展很重要，考量就讀國小後就會學會中文，因此兒子自出生開始培養閱讀、聽英文的習慣，小時候她也都用英文與兒子對話，兒子5、6歲時開始教英文拼字，並反覆教兒子朗讀繪本，反覆閱讀直到將故事背起來，還報名參加英文演講比賽，讓兒子活用語言。

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陳曉珍表示，因學生今年要報名全民英檢，幫兒子前測試試看，發現閱讀、聽力都達到通過門檻，於是讓兒子參加考試，考前練習3次題目，考試當天早上教兒子畫卡練習答題，下午應試，1個半小時的時間，兒子不只坐著完成考試，近日接到成績，全民英檢標準初級為聽力、閱讀各以120分為滿分，兒子考了聽力96分、閱讀84分，應是嘉義數一數二通過全民英檢初級的年紀最小考生。

陳曉珍分享教孩子學習雙語的心得表示，先找孩子喜歡的題材的繪本並大量閱讀，父母要陪同閱讀、朗讀，還要教孩子大聲唸出來，接著循序漸進學習英文單字、背誦繪本內容，可購買點讀筆、點讀本等教具增加孩子學習英文樂趣，挑選內容適中的英文卡通讓孩子觀看。

陳曉珍說，學英文不只是興趣，學習可以是快樂的但也是辛苦，學會之後有成就感就不辛苦，習慣成自然。

參加全民英檢考試時，才就讀小一的陳以諾（右側第三排座椅倒數第二位）在考生當中特別突出。（陳曉珍提供）

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