「佐登妮絲城堡」一票難求！ 開放Q開頭身分證免預約進城

「佐登妮絲城堡」即日起至國慶日開放Q開頭身分證免預約進城。（嘉義縣政府提供）

2022/10/06 19:22

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」試營運以來，限量預約票天天秒殺，經嘉義縣文化觀光局努力爭取，業者同意即日起至10月10日每日加開2000名入園名額給嘉義鄉親，只要持Q開頭的身分證就可憑身分證支付100元清潔費入園，不要和其他縣市的遊客擠破頭。

縣長翁章梁表示，10月是嘉義觀光最引以為傲的月份，全民運動會與籌備半年以上的國慶焰火都即將在嘉義縣登場，同時月初位在大林大埔美占地1萬5000坪的「佐登妮絲城堡」試營運中，號稱「台版凡爾賽宮」的「佐登妮絲城堡」有許多夢幻打卡點，其中噴泉、巴洛克迴廊、穹頂最為熱門，打造出歐洲宮廷的華麗氣派，到園區一遊彷彿秒飛歐洲。

原定到10日的試營運預約搶票天天秒殺，鄉親反映在地人進不去，經嘉義縣文化觀光局大力爭取，佐登妮絲城堡即日起至10月10日每日加開2000名入園名額給嘉義民眾，只要持Q開頭的身分證，就可以憑身分證支付100元清潔費入園，歡迎旅外嘉義人雙十連假回嘉「偽出國」、看焰火。

文觀局長許有仁指出，城堡距離新港、民雄、大林老街的車程都不到半小時，非常適合來拍美照吃美食，同時還能參加文觀局舉辦的嘉義縣美食影片徵件競賽「視吃嘉義」，品嚐在地特色銅板美食、發揮創意賺獎金，再搭配「嘉義縣好玩卡」購買優惠電子票，含觀光門票、交通、體驗活動、在地美食、特色伴手禮等，幫大家省荷包。

「佐登妮絲城堡」即日起至國慶日開放Q開頭身分證免預約進城。（嘉義縣政府提供）

「佐登妮絲城堡」即日起至國慶日開放Q開頭身分證免預約進城。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁邀請旅外鄉親國慶連假回嘉逛「佐登妮絲城堡」看國慶焰火。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁邀請旅外鄉親國慶連假回嘉逛「佐登妮絲城堡」看國慶焰火。（嘉義縣政府提供）

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