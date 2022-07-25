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    嘉義限定！ 太平雲梯銀河如夢似幻

    攝影愛好者張文榮分享其在梅山鄉太平雲梯拍攝到銀河秀。（張文榮提供）

    攝影愛好者張文榮分享其在梅山鄉太平雲梯拍攝到銀河秀。（張文榮提供）

    2022/07/25 19:06

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕夏日高壓好天氣是嘉義山區夜間觀星好時機，「攝影達人」張文榮24日晚上從平地的民雄看到梅山太平雲梯燈光秀，認為能見度應可以觀賞到銀河星空，立即衝到山上，皇天不負苦心人，如願拍到夢幻般的雲梯銀河。

    張文榮表示，夏日的太平雲梯越夜越美麗，入夜之後有美麗的燈光秀，9點半關燈後，橋上天空緊接著上映壯觀的銀河秀，而且太平不只有夜景和琉璃光欣賞，銀河搭配雲梯及入口前的犀牛裝飾藝術，宛若是一幅令人嘆為觀止的大自然畫布。

    張文榮指出，從7月底至8月間，只要在山下能清楚看到太平雲梯的燈光，就代表很有機會在關燈後，肉眼欣賞到銀河美景，在仲夏之際若沒月光影響，在每天約9點半至午夜兩點間，銀河將從東南方升起後，逐漸往西移動，將掠過雲梯上方，是觀賞雲梯銀河最佳時機。

    昨晚張文榮在雲梯拍攝銀河星空時，碰到來自屏東的「千歲團」，他跟遊客指說橋的上方就是肉眼可看的銀河時，大家還不相信，等到確認是銀河時，這群資深國民雀躍不已，大家像孩子般七嘴八舌的討論，相當可愛，並稱讚嘉義人很熱情，讓他們觀賞到永生難忘詩情畫意的雲梯銀河美景。

    張文榮提醒說，9點半過後這裡燈光關閉，上來入口廣場必須要配戴手電筒照路，而且水氣重，爬梯得注意濕滑，以安全為第一考量。

    攝影愛好者張文榮分享其在梅山鄉太平雲梯拍攝到的雲梯銀河秀。（張文榮提供）

    攝影愛好者張文榮分享其在梅山鄉太平雲梯拍攝到的雲梯銀河秀。（張文榮提供）

    攝影愛好者張文榮在嘉義縣梅山鄉太平雲梯拍攝到的雲梯銀河秀。（張文榮提供）

    攝影愛好者張文榮在嘉義縣梅山鄉太平雲梯拍攝到的雲梯銀河秀。（張文榮提供）

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