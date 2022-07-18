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    首頁　>　嘉義縣

    嘉義米店遭竊4面金牌 老闆娘機警抄車牌抓賊成功

    水上分局警方逮偷竊神明金牌的詹姓男子。（記者林宜樟翻攝）

    水上分局警方逮偷竊神明金牌的詹姓男子。（記者林宜樟翻攝）

    2022/07/18 12:02

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉一家米店，日前被詹姓男子偷走掛在神明神上的4面金牌，共重約4錢，並駕車逃逸，米店老闆娘機警抄下車牌；警方獲報後追查，發現是詹姓男子犯案，前往詹男住處將他帶回偵辦，並查獲7300元及注射海洛因毒品針筒，訊後依竊盜罪嫌將詹男移送法辦。

    水上分局柳林派出所日前接獲柳鄉村內一間米店老闆娘報案，指一名男子趁其不注意時，竊取店內懸掛於神明上的四面金牌；老闆娘說，當時有聽到異狀，發現男子在店內，要問他找誰時，男子就駕車逃逸，當時老闆娘覺得可疑，抄下車牌，後來檢查發現神像上的4面金牌被硬扯取走，僅留下斷掉的金鍊。

    警方調閱米店附近監視器畫面，發現該名男子空手徒步走入米店內，約1分鐘時間，隨即從店內走出，手上握有金牌揚長而去。經調查車號，發現46歲詹姓車主涉有重嫌，經聲請搜票及拘票，至朴子市詹嫌住處搜索，查扣贓款及吸食毒品工具。

    水上分局分局長蘇旭茂表示，民眾平時做好安全防護，外出時門窗應緊閉外，可在民宅外明顯處所安裝監視器，預防宵小覬覦，若發現周遭有可疑人士徘徊，可撥打110或派出所電話向警方反映。

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