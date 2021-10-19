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    首頁　>　嘉義縣

    男無照駕駛卻幫車牌戴口罩 違法傾倒廢棄物遭逮

    黃姓男子無照駕駛大貨車，沒戴口罩，卻幫車牌戴口罩，遮蔽車號躲避追緝。（警方提供）

    黃姓男子無照駕駛大貨車，沒戴口罩，卻幫車牌戴口罩，遮蔽車號躲避追緝。（警方提供）

    2021/10/19 21:17

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市日前發生違法傾倒廢棄物到嘉南大圳旁邊坡案件，造成環境污染影響住居環境及民怨，嘉義縣水上警分局與環保局組成「環保查緝專案小組」追查，今天凌晨在嘉義縣與雲林縣交界處，追查到41歲黃姓男子無照駕駛大貨車正違法傾倒廢棄物，黃男沒戴口罩，卻將口罩掛在車牌上躲避追緝，當場被警方逮捕，依違反廢棄物清理法移送法辦，並向上溯源偵辦。

    警方調查，黃姓男子受託以3萬元為代價從台南市載運建築廢棄物找地點違法傾倒，他用口罩將前車牌遮住，用機油把後車牌抹糊，並用膠帶將車上交通公司的公司名遮蔽，躲避監視器，但警方仍循線發現他涉案。

    今天凌晨，警方在大林鎮與斗南鎮交界處，發現黃男駕駛大貨車正在傾倒廢棄物，黃男發現警方到場後棄車逃逸，仍被逮捕。

    水上分局表示，依廢棄物清理法規定，非法受託從事廢棄物清除處理、堆置廢棄物行為人，依法可處1年以上5年以下有期徒刑，且得併科300萬元以下罰金，為防制不肖之徒於轄內農地或河川傾倒廢棄物，已加強沿線巡邏守望勤務，防制此類環保犯罪發生。

    水上分局長張澤銘強調，環保事件涉及國土安全，社會各界重視，警方與環保機關配合，持續查緝違法案件，呼籲民眾若發現環境或土地有疑似載運或棄置廢棄物，立即向環保局或警察機關檢舉或報案。

    黃姓男子用油將車牌抹糊。（警方提供）

    黃姓男子用油將車牌抹糊。（警方提供）

    黃姓男子違法傾倒廢棄物。（警方提供）

    黃姓男子違法傾倒廢棄物。（警方提供）

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