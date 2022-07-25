嘉義市政中心北棟延宕18年 民團批︰市民要等多久？

嘉市市政中心北棟大樓興建案延宕至今已逾十八年，目前預定地多閒置或作為停車場。（記者丁偉杰攝）

2022/07/25 05:30

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕民間團體台灣圖書室文化協會理事長林詩涵表示，黃敏惠於二○○五年，初任第一任嘉義市長後，發現市政南棟大樓缺失，卻未能展現魄力，變更北棟大樓興建方式，衍生後續市府與建築師合約爭議，致北棟興建工程停滯，黃第三任市長將屆滿，北棟至今仍蓋不成。

林詩涵指出，民進黨前市長涂醒哲任內為讓北棟有興建可能，改採BTO（興建—移轉—營運）方式辦理計畫，規劃為市民大樓，黃敏惠回鍋後，推翻前朝政策，改採統包方式辦理，重新規劃改回辦公大樓，然而市民使用的空間與市政辦公空間並無衝突，「涂規黃不隨」下北棟延宕已逾十八年，「市民到底還要等多久？」

她說，嘉市行政中心過度集中嘉義車站前舊城區，影響東、西區發展平衡，市府應重新思考、提高公民參與，檢討有無必要再將市府辦公空間集中於北棟？市政中心周邊綠地、廣場的建設需求，是否更符合市民對城市樣貌的期待？

台灣福爾摩沙消費者保護協會理事長吳掌筆說，他住在許厝庄，在十二公尺計畫道路工程延宕期間，因接近文化路入庄路段遲未拓寬，反而造成交通瓶頸，衍生交通事故發生，居民未蒙其利，先受其害。

林姓市民說，嘉市重大市政工程停頓或延宕是事實，黃敏惠前兩屆九年，加上本屆四年，主政近十三年，實難辭其咎，「拉前朝下水」是試圖甩鍋轉移焦點。

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