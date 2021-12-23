就職3週年 黃敏惠︰持續努力「超越」

嘉義市長黃敏惠（中）就職三週年，昨舉辦「超越．嘉義市超越嘉義市」三週年記者會。（記者林宜樟攝）

2021/12/23 05:30

黃說明防疫佳、施政滿意度第一 將繼續用心傾聽民意

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市長黃敏惠就職三週年，市府昨天舉辦「超越．嘉義市超越嘉義市」三週年記者會；黃敏惠表示，面對嚴峻疫情、經濟低谷，市府團隊堅守防疫，提出各項振興計畫，獲得媒體調查地方政府施政滿意度第一，未來將持續用心傾聽民意，努力讓嘉義市超越嘉義市。

市府昨舉辦三週年記者會，多位議員、里長參與；市府播放施政成果影片，說明嘉義市是防疫優等生，確診數為全國各縣市最低，疫苗涵蓋率佳，並說明市府建設如文化路纜線地下化、鐵路高架化、盧山橋與東義路改建、污水與雨水下水道建設、校園美化與舊校舍改建、公園特色化等。

市府︰國中小校校有外師

針對疫情，市府提出紓困振興計畫如普發消費金兩千元，促進在地消費，刺激經濟成長；招商有成，IKEA Hej全球首發行動商店、Volvo、詩肯柚木及in89豪華影城落腳嘉義市；市府也重視國際教育，達成國中小校校有外師目標，致力推動雙語教學環境等。

黃︰設計思維導入城市治理

黃敏惠表示，面對城市競爭，她將設計思維導入城市治理，讓軟硬體升級，以「文化新絲路」為核心，舉辦台灣設計展，藉由設計界的能量，凸顯嘉義市的價值；她感謝市民支持與團隊努力，讓嘉義市在各媒體調查施政滿意度、施政力指標名列前茅。

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