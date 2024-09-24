提升嘉市道路品質 王美惠提案獲2600萬元補助

立委王美惠（左三）今天邀請內政部次長董建宏（左二），到嘉市考察及座談。（記者丁偉杰攝）

2024/09/24 17:58

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕內政部次長董建宏今天到嘉義市考察座談，也帶來好消息，指出國土管理署最近已核定立委王美惠爭取嘉市提升道路品質計畫，包括學府路及小雅路道路改善工程，及垂楊大橋路面改善工程，共計補助2600萬元。

此外，董建宏到北港路現勘後，也表示將責成國土署與交通部高速公路局溝通，在國道1號北港路交流道處建設滯洪池，以改善排水問題。

王美惠今天邀請董建宏南下，與嘉市政府針對都市計畫變更舉辦座談，市長黃敏惠、市府都市發展處長許懷群等人與會，會議中針對北港路兩側交流道特定區及圖書總館園區興建用地案，和內政部及國土署官員進行討論。

王美惠表示，北港路緊鄰國道1號高速公路交流道，為往來嘉義縣市必經之路，亦為嘉市門戶；嘉市圖書總館園區開發計畫，關係到嘉市整體知識、經濟、及生活園區，她身為民代將做為市府和中央溝通橋梁，期盼在市府團隊和中央的努力下，順利完成相關都市計畫。

黃敏惠也說，這兩項都市計畫從生活到樂齡並和文化串連，再為地方創生催生，感謝內政部官員到嘉市一起討論，一起為城市找到新定位。

董建宏表示，北港路都市變更計畫中建議將社宅納入，都市計畫區的農地，發展願景及合理性，也需要加強說明；嘉市希望透過總圖規劃做為轉接點，將文化知識的空間，與歷史意象串連，建議後續交通環結將與低碳節能的政策結合，完善公共腳踏車建置。

內政部次長董建宏（左三）今天到嘉市政府參與都市計畫變更座談會，市長黃敏惠、立委王美惠等人與會。（記者丁偉杰攝）

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