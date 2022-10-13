嘉義市圖書館智慧化 預約閱覽室、自助借還書超方便

嘉義市文化局圖書館建置智慧還書架，節省民眾還書時間也更自主。（嘉義市文化局提供）

2022/10/13 22:52

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市圖書館繼3個館之間開放通閱服務，近期建置可線上預約閱覽室智慧管理系統，自助借書機及智慧還書架等設備，讀者可更方便、自主借還書，節省排隊等候及借閱時間。

嘉義市文化局表示，嘉義市圖書館是市民的大書庫，也是親近知識、輕鬆學習的大客廳，透過智慧科技導入與協助，實現以人為本、提升品質的目標。

嘉義市共有41萬餘冊圖書分屬不同圖書館，智慧化是大工程，2017年自世賢圖書館率先啟動，在每書末頁黏上無線射頻識別的RFID身分證晶片，透過出入口安全系統感應館藏流通狀態，同時設置首台自助借書機，2018年黃賓圖書館也智慧化，而文化圖書館因藏書量最大、使用率最高，2021年獲教育部補助辦理RFID建置，2022年市府增編200萬元，今年9月全面完成智慧型圖書館建置。

此外，文化局圖書館是全國繼屏東圖書館，引進第二座全國公共圖書館智慧還書架的圖書館，嘉市文化局代理局長葉國樑表示，將打破讀者以往還書經驗，讀者只要將書放在智慧還書架，就能感應消磁、完成還書程序，有助增加書籍流通率與曝光率，也節省館員上架的時間，最多可還200本書。

葉國樑說，圖書館今年2月初還啟動普通閱覽室座位管理系統，6月起，3個館開放通借通還服務，歡迎市民走入圖書館，享受數位化升級的智慧服務。

嘉義市文化局圖書館建置智慧還書架，全面建置智慧型圖書館。（嘉義市文化局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法