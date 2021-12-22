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    帶隊到嘉市台灣設計展取經 史哲：明年高雄見

    高市副市長史哲帶隊至嘉義市參訪台灣設計展。（記者王榮祥翻攝）

    高市副市長史哲帶隊至嘉義市參訪台灣設計展。（記者王榮祥翻攝）

    2021/12/22 22:38

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市副市長史哲今帶隊造訪嘉義市，參觀明天開幕的2021台灣設計展，除親身體驗各展區傳遞出屬於嘉義市的溫度，也深刻感受嘉義市府、台灣設計研究院跟全體策展團隊的用心，他設法蒐集嘉義的好，更不忘宣傳明年高雄見。

    史哲指出，2021台灣設計展在嘉義將在明天開幕，他今天與文化局長王文翠及文化局同仁，提前到嘉義市參訪，與嘉義市政府、台灣設計研究院交流籌備辦理經驗。

    史哲特別感謝嘉義市長黃敏惠特別撥空陪同觀展、與分享籌辦經驗，更感謝陳淑慧副市長、黃文義參議、文化局盧怡君局長、嘉義美術館賴依欣館長、台灣設計研究院艾淑婷副院長、李建臻組長、吳漢中老師與策展人們全程的導覽與陪伴。

    他說，2021台灣設計展，在觀展過程中可感受到嘉義市政府與台灣設計研究院跟全體策展團隊的用心，走入嘉義市美術館、文創園區、火車站、願景館，每個展區中傳遞出屬於嘉義的溫度，非常溫暖、親近動人，讓觀者可以感受到城市的紋理脈絡、歷史記憶、生活品味跟設計進入城市治理的改變與創新。

    其中再現到嘉義公園畫沙畫的展區，更是貼近呈現了這一代嘉義人的記憶。更看見許多出身嘉義、曾經在嘉義唸書以及正在嘉義打拼的的青壯年設計師、設計團隊與藝文團隊、社會企業、企業二代等等都加入在設計展的行列中，更是讓人感受到桃城新一代的滿滿活力。

    隸屬法務部的嘉義舊監獄，這次更透過台灣田野學校與同心圓設計·影像大大的翻轉，讓原本是禁錮人身心之處，變成了創意奔放的場域，舊監獄展區以青年旅館的形式呈現，以旅館情境式的引導，突破監獄的形象。

    策展更聯合地方單位合作與共創，呈現嘉義人多元且有趣的面向。故事與真人同時存在，在冰冷形象的監獄中傳遞最溫暖的在地溫度。相當特別，也非常精彩。

    他感佩2021台灣設計展在嘉義雖遇到疫情挑戰而延期，但最後依然精彩呈現，預期今年台灣設計展勢必再掀起一波風潮，讓明年即將承辦的高雄，備感壓力！

    高市副市長史哲帶隊至嘉義市參訪台灣設計展。（記者王榮祥翻攝）

    高市副市長史哲帶隊至嘉義市參訪台灣設計展。（記者王榮祥翻攝）

    高市副市長史哲帶隊至嘉義市參訪台灣設計展。（記者王榮祥翻攝）

    高市副市長史哲帶隊至嘉義市參訪台灣設計展。（記者王榮祥翻攝）

    高市副市長史哲（左五）帶隊至嘉義市參訪台灣設計展，地主嘉義市長黃敏惠（右四）特別撥空陪同參展、介紹嘉義市的好。（記者王榮祥翻攝）

    高市副市長史哲（左五）帶隊至嘉義市參訪台灣設計展，地主嘉義市長黃敏惠（右四）特別撥空陪同參展、介紹嘉義市的好。（記者王榮祥翻攝）

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