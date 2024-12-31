100換200 彰市春節連假發消費券

彰化和美首次辦年貨大街，7天免攤位費，獲選率只有一半。（和美鎮公所提供）

2024/12/31 05:30

年貨大街加春節市集共9天 超過120攤 在地店家優先 還可摸彩

〔記者劉曉欣／彰化報導〕明年春節九天連假，彰化市將推出「年貨大街」與「春節市集」，民眾消費一百元就可以拿到二百元消費券，促使全民消費力放到最大。看準商機，市公所招商攤位大有收穫，目前已有八成報名。

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結合鄰近市場 共創年節經濟

彰化市長林世賢指出，去年春節首度封街推出大型「春節市集」，一推出就是人潮暴滿，不只是讓市集攤商賺大錢，連帶也讓周邊街廓有營業的店家、小吃店，都因徒步逛街人潮而受惠。今年從春節前先在永樂街開辦「年貨大街」，結合鄰近的南門市場、民權市場的年節買氣，希望能夠共創年貨經濟的高峰。

林世賢強調，「年貨大街」與「春節市集」委外由民間文創公司來承辦與招商，市公所團隊要求招商攤位數必須要超過一二○攤，還必須有彰化年節商家特賣，也就是以在地店家為優先招商。

負責承辦的文創公司指出，明年將大手筆加碼，預計九天連假的「年貨大街」加上「春節市集」，至少要發放超過十五萬元消費券，天天都會有限量發送，民眾花費一百元就可拿到二百元消費券，達到刺激消費的目標。

文創公司表示，不只有消費券，還有摸彩活動，預計消費滿百元就可以拿到摸彩券，計畫發出一萬張摸彩券，摸彩最大獎為電視機與冰箱。

目前招商大約已達八成，「年貨大街」在永樂街，一月廿五日至廿八日；「春節市集」一月廿九日至二月二日在永樂街與民族路（中華路到華山路）。

和美年貨大街 7天免攤位費

此外，彰化縣和美鎮明年也首次舉辦年貨大街，地點鄰近黃昏市場與公有停車場，活動期間七天免攤位費，報名大暴滿。鎮長林庚壬表示，經審核通過錄取七十攤，希望能夠為和美帶來買氣，也方便民眾採買年貨。

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