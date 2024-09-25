彰化大埔截水溝道路拓寬 封路3年4個月

彰化市大埔截水溝道路工程，跨越國道一號的高架路段，圖為完工示意圖。 （彰縣府工務處提供）

2024/09/25 05:30

工程約2公里 須挖穿鐵路和跨越國道 10月1日起全天封閉到2028年1月底

〔記者張聰秋／彰化報導〕去年十月進行的彰化縣大埔截水溝拓寬工程，不僅要飛天跨橋，還要鑽地挖穿鐵路，工程相當複雜，特別是接下來即將施工的路段，須封路三年四個月。不少民眾質疑，為什麼後續就這麼兩公里多的路，要花這麼久的時間施工？縣府表示，這段路要跨越國道一號、鐵路軌道等多重障礙，工程難度非常高，工期必須拉長。

南北兩側拓寬單向雙車道 路寬9公尺

工程起點從彰化市西邊的台十九線（彰水橋），往東沿大埔截水溝兩岸辦理道路拓寬，沿線經過崙美橋、省道台一線、縣道一三七線、建國科技大學，終點為彰化市中興路與介壽北路口，全長約四．五公里，總工程經費三十四億元。現有道路南北兩側將各拓寬單向雙車道，路寬九公尺，分開對向車流，為了減少徵收民地，部分路段向河道借地。

工程施工以省道台一線中山路為界，中山路以東早在去年已經動工，預計二○二六年底前完工；而這次要封路的則是西段，從十月一日開始，將全線全天封閉，封路時間直到二○二八年一月底才能解封。消息一出，不少當地商家和民眾憂心，甚至頗有怨言。

考量火車和國道流量 多在夜間施工

對此，縣府工務處長林漢斌表示，這段路最關鍵的難題是要跨越國道一號、鐵路軌道和花壇排水溝等多重障礙，工程難度非常高，必須考量火車和高速公路的交通流量，施工必須避開白天鐵路列車運行時間，大部分只能在夜間進行，加上要兼顧安全，工期自然拉長。

事實上，為了加快進度，縣府已經提前動工一些不影響交通的部分。例如，跨越花壇排水溝的橋樑早就預製完成，今年底將完成橋樑吊裝，但箱涵拓寬工程還是得等到火車不通行時才能施工，加上大埔截水溝水位在雨季時常暴漲，也會影響工程進度。

可行駛崙美路、彰水路等替代路線

為了降低對市區道路負荷量的衝擊，縣府建議用路人封路期間提前改道，從台一線經中央陸橋走崙美路，或經彰水路等替代路線，並遵守管制人員指引，確保行車安全。

2028年底全線通車 可改善彰市交通

二○二八年底全線通車後，將大大改善彰化市交通壅塞問題，車流可直接經由這條南外環快速通道前往花壇、大村或上國道，讓整體交通更順暢。

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