彰化舊溪州糖廠出租整地 居民要求停工

彰化溪州糖廠地目是住宅區，居民指卻被長源汽車當停車場。（我愛溪州提供）

2024/09/13 05:30

質疑沒有建照就違法施工 縣府：地是台糖的 建議向中央反映

〔記者劉曉欣／彰化報導〕由TOYOTA台灣總代理和泰集團旗下的「長源汽車」，向台糖公司承租彰化縣溪州鄉舊溪州糖廠閒置土地，因為近來有工程車進出，引發「我愛溪州」團隊質疑，認為其已違反都市計畫法與建築法，沒有建照就違法施工，要求縣府立即開罰與停工。但縣府表示，目前尚未請照，整地行為尚無違反相關法規的使用管制規定。

縣府：未違反使用管制規定

「我愛溪州」團隊昨到縣府廣場陳情，並具函檢舉「長源汽車」違法施工。該團隊指出，長源汽車向台糖標租溪州鄉進樂段九七○、九七一、九七二地號土地廿年，面積將近六公頃，由於這是都市計畫區內的住宅用地，在沒有開發計畫書、建照的情況下，就出動砂石車、工程車就進場動工，傾倒來源不明的砂土，縣府不應該裝作不知道，應該立即開罰並要求停工。

農業處：受保護樹木 不在承租地

「我愛溪州」團隊表示，「長源汽車」向台糖承租的土地，因位於市區，地方都希望能夠好好運用，尤其原有許多珍貴老樹都應該予以保留，地方不是反對開發，但既然土地是住宅用地，如能作為社會住宅，吸引更多年輕人留在彰化，也是地方樂見之事。

針對此事，縣府建設處表示，該案為溪州都市計畫住宅區土地，目前尚未申請建照，有關現場整地行為，也尚無違反都市計畫法台灣省施行細則住宅區之使用管制規定。至於有關老樹部分，農業處表示，縣府公告縣內六十四株受保護樹木，都不在其承租土地範圍。

民團盼用地建社宅 留住青年

縣府強調，該案為台糖標租給廠商，陳情者可透過縣籍立委或立法院中部辦公室將相關意見向中央反映，請求台糖停止租用。

針對縣府的回應，「我愛溪州」團隊強調，難道住宅區當工程車停車場就可以嗎？要傾倒土方也不必申請？請縣府不要再裝睡下去，也不要把責任都推給別人，縣府好像一點責任也沒有。

長源汽車租彰化溪州糖廠，地方質疑縣府包庇違法施工前往檢舉。（記者劉曉欣攝）

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